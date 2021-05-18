​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell işgalcilerin katliamına sessiz kaldı: Hamas'ı kınıyor İsrail'i destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'i hedef alan saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ı kınadı. İsrail'in savunma hakkını desteklediklerini ifade eden Borrell, "Kutsal yerlerin ve ibadet yerlerinin statüsüne saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı. Yüksek Temsilci, geçtiğimiz günlerde de AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmadığını söylemişti.