​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti." ifadeleri yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu da mevkidaşıyla birlikte görüşmede hazır bulundu.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/R0rVZErTWR
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/R0rVZErTWR— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 18, 2021
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/R0rVZErTWR— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 18, 2021
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/R0rVZErTWR
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/R0rVZErTWR— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 18, 2021