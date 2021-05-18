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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Dışişleri Bakanını kabul etti
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti." ifadeleri yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu da mevkidaşıyla birlikte görüşmede hazır bulundu.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Çankaya'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

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