Ermenistan Türkiye'yi AİHM'ye şikayet etti: Karabağ'da Azerbaycan'a katkıda bulundular

Dağlık Karabağ'daki 30 senelik işgali, eylül ayında Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla 44 günde sona eren Ermenistan, AİHM'ye "Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki silahlı çatışmalara katkıda bulunduğu şikayetiyle" Türkiye aleyhine devlet başvurusunda bulundu.
"İnsan haklarını ihlal ettiler" iddiası
Şikayet başvurusunda, Türkiye’nin Azeri güçlerine silahlı yardım yaparak, insan hakları ihlalinde bulunduğu öne sürüldü.
AİHM, öncelikle söz konusu başvurunun incelenmeye alınıp alınmaması için karar verecek.
Réception de la requête interétatique Arménie c. Turquiehttps://t.co/npWdr2MZEv#ECHR #CEDH #ECHRpress
Réception de la requête interétatique Arménie c. Turquiehttps://t.co/npWdr2MZEv#ECHR #CEDH #ECHRpress— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) May 18, 2021
İki ülke de daha önce başvuru yapmıştı
Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak Dağlık Karabağ’daki ihlallerle ilgili birbirleri aleyhine devlet başvurusunda bulunmuştu.