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ASYA

Ermenistan Türkiye'yi AİHM'ye şikayet etti: Karabağ'da Azerbaycan'a katkıda bulundular

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için, geçtiğimiz yılın eylül ayında başlattığı operasyonda bozguna uğrayarak, toprakları terk etmek zorunda kalan Ermenistan, Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) devlet başvurusunda bulundu. Başvurunun gerekçesi olarak, "Türkiye'nin silahlı çatışmalara katkıda bulunması" gösterildi.

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Ermenistan Türkiyeyi AİHMye şikayet etti: Karabağda Azerbaycana katkıda bulundular
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Dağlık Karabağ'daki 30 senelik işgali, eylül ayında Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla 44 günde sona eren Ermenistan, AİHM'ye "Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki silahlı çatışmalara katkıda bulunduğu şikayetiyle" Türkiye aleyhine devlet başvurusunda bulundu.

"İnsan haklarını ihlal ettiler" iddiası

Şikayet başvurusunda, Türkiye’nin Azeri güçlerine silahlı yardım yaparak, insan hakları ihlalinde bulunduğu öne sürüldü.

AİHM, öncelikle söz konusu başvurunun incelenmeye alınıp alınmaması için karar verecek.

İki ülke de daha önce başvuru yapmıştı

Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak Dağlık Karabağ’daki ihlallerle ilgili birbirleri aleyhine devlet başvurusunda bulunmuştu.

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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

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