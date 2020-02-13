Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Milli Meclisi'nde konuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat tarihlerinde Pakistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'ın başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımıyla İslamabad’da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı’nda, Türkiye Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemdedir” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 12, 2020

Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

“Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’yle de bir araya geleceklerdir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu’nun ortak oturumuna da hitap edeceklerdir.”

İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak

Konsey Toplantısında Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi.

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