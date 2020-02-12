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KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı yemeğinde konuştu. Erdoğa, burada gerçekleştirdiği açıklamalarda, "Türkiye'nin İstiklal mücadelesine destek vermek yerine terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye'den Libya'ya kadar geniş bir alanda süren mücadelemizin ehemmiyetini en iyi sizler biliyorsunuz.

Şehit ve gazilerimizin emaneti olan ülkeyi, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız.

Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizin verdiği mücadelenin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlı.

Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var.

Değerli kardeşlerim milletimizin gardını düşürmek ve moralini bozmak isteyenler, sürekli ülkein durumunun kötü olduğunu ve daha da kötüye gideceği yalanını tekrarlıyor.

Allah'ın izniyle yaşadığımız her kaybı telafi ediyoruz. Afrin'de Tel Abyad'da bunu yaşadık. Bunların hepsinin altından kalktık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz.

Ülkemizin katettiği mesafeyi uluslararası kuruluşlar da teslim ediyor.

8 yıllık dönemizde yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a indi.

Katma değerli üretim meselesinde çok fazla durmamız gerekiyor. Doğru adımlar atarsak küresel kriz dönemini ülkemiz için fırsata çevirebiliriz.

Bazıları puslu havaları sever, onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz.

Elazığ ve Malatya'da devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmek istiyoruz.

Milletvekillerimizin deprem bölgesi için açtığımız hesaba yaptığı yardımların miktarı 1 milyonu aştı.

İdlib'den sınırlarımıza yürüyen mağdurlar var, mazlumlar var. Bay Kemal gibi bunları almayız diyemeyiz. İdlib'den göç eden kardeşlerimiz için sınırlarda briket barınaklarımız var, onları oralara yerleştireceğiz."
Tarih kaydediyor

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