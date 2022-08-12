Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camiini ibadete açtı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii açılış töreninde konuştu. Yakında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin ibadete açılacağını belirten Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camiini ibadete açtı
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Biraz önce Cuma namazını beraberce eda ettiğimiz 261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan caminin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılmasına emek veren herkesi rahmetle yad ediyorum.

Rabbimiz Tevbe suresinde şöyle buyuruyor: "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder." Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Her camimizi ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde sona geliniyor
HAYAT
Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde sona geliniyor

Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

İnşallah yakında da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni açacağız.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin kaba inşaatı bitti: Yıl içinde ibadete açılacak
FOTOĞRAF 7
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Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nden öykünerek tasarlanan Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nin kaba inşaatı tamamlandı.
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Caminin iç kısmındaki çalışmalar ise devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa’yı anlatması için caminin iç dekorasyonunda yapılacak süslemeler ve asılacak ayetler deniz ve su teması olacak. Caminin halısının rengi mavi tonlarında olurken, kuşak kısmına Rahman Suresi yazılacak.
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Öte yandan, caminin 2022 yılı içerisinde ibadete açılması planlanıyor. İhale bedeli 159 milyon 738 bin TL olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ederken, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak.
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Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 1 de çok amaçlı salon yer alacak.
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Camii inşaatı hakkında bilgi veren Barbaros Hayrettin Paşa Cami inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Kaba inşaatımız bitti. Minarelerimizin 2 tanesi bitti.\"
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\"Alemlerini taktık, çinilerini koyduk, boyasını yaptık. Diğer iki minaremizde de iskeleler kurulmuş durumda. Aşağıda alemleri hazırlanmış, üzerine kurşun kaplamaları yapılacak, alemleri takılarak yerine monte edilecek. Bu camimiz bir Cuma namazı ihtiyacı için bölgenin çok gerekli bir noktasında. Yaklaşık kapalı açık alanlarında 20 bin insan namaz kılabilecek. Burası Barbaros Hayrettin Paşa’nın askerlerinin eğitim alanı, bizde konsept olarak deniz ve suyu dikkate aldık. Bizim ana kubbe ve kuşak yazımızda bunu hissedecekler.\"
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Camimizin içerisinde kullandığımız süslemelerde cam, vitray ve diğer çalışmalarda bunu hissedecekler. Bu sene içerisinde burada namaz kılarak Kuran-ı Kerim’in ayetlerine ve hadislere layık oluruz diye umut ediyorum. Halımız şu an atölyelerde imal edilmektedir. Halıda tercih ettiğimiz renk caminin genel konsepti olan deniz ve suya yakın bir renk olması gerekiyor. Bu da mavi ve tonları olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 2022 senesi içerisinde camimizde namaz kılacağız İnşallah” dedi.
Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin kaba inşaatı bitti: Yıl içinde ibadete açılacak
Beşiktaş Levent'te yapımına devam edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı. Caminin iç dekorasyonu deniz ve su teması olurken, halısı ise mavi tonlarında olacak. 2022 yılı içerisinde caminin ibadete açılması planlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii açılış töreninde konuştu. Yakında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin ibadete açılacağını belirten Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık" ifadelerini kullandı.

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