Hayat Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde sona geliniyor
KÜLTÜR SANAT

Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde sona geliniyor

İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Cami inşaatından gelinen son nokta havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde sona geliniyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii nerede?
Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatı

Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatı hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü nedeniyle dev Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Yapımı 2022’de açılması planlanan cami 18 dönümlük araziye inşa ediliyor.

İnşaatı devam eden camide gelinen son durum havdan görüntülendi. Görüntüde, çalışmaların devam ettiği görülüyor.

Süleymaniye Camisi'nden ilham alınan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin yüzde 75'i tamamlandı
GÜNDEM
Süleymaniye Camisi'nden ilham alınan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin yüzde 75'i tamamlandı

Rakamlarla Barbaros Hayrettin Paşa Camisi

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.

İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.

Abone Ol Google News
Tam 5 bin taş çıktı!

Tam 5 bin taş çıktı!

​Safra kesesi değil adeta taş ocağı.
Sokaklar göle döndü

Sokaklar göle döndü

Bu şehir de metrekareye 210 kilo yağış düştü.
Gurur günü

Gurur günü

​Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.