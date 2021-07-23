Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki afet merkezinde: Sele ilişkin bilgi aldı selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde konuştu: İlk etapta Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından vatandaşlara yaptığı konuşmada, 'Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır.



Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın.'ifadelerini kullandı.