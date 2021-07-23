Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizedeki afet merkezinde Sele ilişkin bilgi aldı selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
POLİTİKA RİZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki afet merkezinde: Sele ilişkin bilgi aldı selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizedeki afet merkezinde: Sele ilişkin bilgi aldı selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Erdoğan, Rize AFAD Koordinasyon Merkezinde Rize'de yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Sel ve heyelan sonrası Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Rize-Güneysu kara yolu üzerindeki Rize AFAD Koordinasyon Merkezine geçti. Burada koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Merkez'de afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde konuştu: İlk etapta Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz
OYNAT 01:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde konuştu: İlk etapta Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından vatandaşlara yaptığı konuşmada, 'Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır.

Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın.'ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin ve Rize'deki sel sonrası Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı
OYNAT 00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin ve Rize'deki sel sonrası Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: 'Cumhurbaşkanımız, Trabzon'dan Rize'ye geçerken Artvin ve Rize'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor.'


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara çağrı: Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara çağrı: Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın
Merkezden ayrılırken kendisine "Tayyip Dede yanına gelebilir miyiz?" diye seslenen iki çocuğu yanına davet eden Erdoğan, bir süre konuştuğu çocuklara oyuncak hediye etti.
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Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaptığı hareketle gönülleri kazandı.

'Ne olur bu yamaçlarda 5 kat 10 kat binalar yapmayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de incelemelerde bulunacak.

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