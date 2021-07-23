Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki afet merkezinde: Sele ilişkin bilgi aldı selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Sel ve heyelan sonrası Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Rize-Güneysu kara yolu üzerindeki Rize AFAD Koordinasyon Merkezine geçti. Burada koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Merkez'de afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.