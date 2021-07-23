Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara çağrı: Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize Güneysu'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Selden etkilenen vatandaşlar için bir yılda 550 konut ve 50 köy evinin inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirası ulaştırıldı" dedi. Geçmişte yaşanan sel felaketlerinden ders çıkartılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan vatandaşlara bir de çağrıda bulunarak, "Çevre ve şehircilikte sadece devletin kararlı olması sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Ne olur şu yamaçlarda 5, 10 kat bina yapmayın" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize Güneysu'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çaylıklar azot ile toprağı eritiyor. O binalar sonra kayma ile karşı karşıya kalıyor. Dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapı ve zihniyet tarafından işgal edilmesine göz yummayın. https://t.co/d5AYd60J6k
Afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Rize'deki sel ciddi bir tahribata neden oldu.
Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızın 6'sının cenazesine ulaşılırken 2 vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor.
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Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet aile ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettik.
Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda enerjide, haberleşmede herhangi bir sıkıntı yoktur.
Dere yatağında 665 yapı tespit edildi. Bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken yaraların sarılması için projeleri devreye alıyoruz.
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Selden zarar gören vatandaşlarımıza ilgili yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez Çayveli, Güneysu ile 119 köyde hasar tespitleri 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içerisinde tamamlanmıştır.
Yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ vasıtası ile selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimizi, merkezde ise konutlarımızı inşa edeceğiz. Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenenler için 550 konut inşa edeceğiz. Bir sene içerisinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Selden etkilenen Rizeli Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla kendilerinin yanındadır.
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Çevre ve Şehircilikte sadece devletin kararlı olması sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Ne olur şu yamaçlarda 5, 10 kat bina yapmayın.