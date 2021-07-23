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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara çağrı: Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize Güneysu'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Selden etkilenen vatandaşlar için bir yılda 550 konut ve 50 köy evinin inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirası ulaştırıldı" dedi. Geçmişte yaşanan sel felaketlerinden ders çıkartılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan vatandaşlara bir de çağrıda bulunarak, "Çevre ve şehircilikte sadece devletin kararlı olması sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Ne olur şu yamaçlarda 5, 10 kat bina yapmayın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizede selden etkilenen vatandaşlara çağrı: Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize Güneysu'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Rize'deki sel ciddi bir tahribata neden oldu.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızın 6'sının cenazesine ulaşılırken 2 vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor.

Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet aile ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettik.

Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda enerjide, haberleşmede herhangi bir sıkıntı yoktur.

Dere yatağında 665 yapı tespit edildi. Bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken yaraların sarılması için projeleri devreye alıyoruz.

Selden zarar gören vatandaşlarımıza ilgili yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez Çayveli, Güneysu ile 119 köyde hasar tespitleri 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içerisinde tamamlanmıştır.

Yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ vasıtası ile selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimizi, merkezde ise konutlarımızı inşa edeceğiz. Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenenler için 550 konut inşa edeceğiz. Bir sene içerisinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Selden etkilenen Rizeli Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla kendilerinin yanındadır.

Çevre ve Şehircilikte sadece devletin kararlı olması sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Ne olur şu yamaçlarda 5, 10 kat bina yapmayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de

Artvin balçığa gömüldü: Sel gitti çamur kaldı
OYNAT 00:59
Artvin balçığa gömüldü: Sel gitti çamur kaldı
Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

Artvin'de sel gitti çamur kaldı: Kayıp 1 kişi aranıyor
FOTOĞRAF 24
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Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
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Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.
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Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.
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Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği ilçe balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.
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Trafo merkezinin yıkılması sonucu elektrik verilemeyen ilçede su şebekesi alt yapısı da ağır hasar gördü. Suların kesildiği Arhavi'ye tankerle su veriliyor. Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı.
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Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı. Bölge illerden gelen takviye vidanjörler yardımıyla bodrum katlara dolan suyun çekilmesi için de çalışma başlatıldı.
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Arhavi ilçesinde belediyeye ait barınağı su bastı. Görevlilerin kapıları açarak köpekleri bırakmasına rağmen bazı köpekler sele kapıldı. Arhavi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, barınaktaki 25 köpeği kurtarmayı başardı.
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Dernek başkanı Nuray Güzel, Belediyenin hayvan bakım evini su bastı. Kaybolan hayvanlarımız var. Biz yardıma koştuk. Görevliler kapıları açtı ama su yeniden kapıları kapattı. 25 dolayında köpeği kurtardık. Ama kurtaramadıklarımız da var dedi.
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Evini sel basan Züleyha Meydan, Sel geldi eve girdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sel aniden geldi, üst katlara çıkarak kurtulduk diye konuştu.
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Otomobili selde sürüklenen Osman Şişman, Otomobilim park halindeydi. 2 metrelik sel geldi. Aracım sürüklendi. Yapacak bir şeyim yoktu ifadelerini kullandı.
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İş yerini su basan Tanju Pitoz da, Bir anda oldu her şey. Arka derenin taşması ile etrafımız çevrildi. Derenin ortasında kaldık. Arabalar, iş yerleri gitti. Hasarımız çok büyük dedi.
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Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 4 vadiden aynı anda yağış almaları sonucu Kapisre deresinin kaya tahkimatlarını sökerek taştığını belirterek Sel tahkimatı aştı ve Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallemizde 110 konutun zemin ve bodrum katları su dolu. Hasarımız büyük. Belediye başkanlarımız ve merkezi hükümetle hep beraber yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Kapisre deresindeki kaya tahkimatı önceden yapılmıştı. Ancak yer yer yırtıklar vardı. Bunları biz söyledik, yazılarımızı da yazdık. Böyle bir şey mi olması gerekirdi? Buradan ders çıkartmak gerekiyor. İnşallah gerekli çalışma yapılacak diye konuştu.
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Artvin'de sel gitti çamur kaldı: Kayıp 1 kişi aranıyor
Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

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