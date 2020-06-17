Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmeni unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandıÖ
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı ölümünün 3 yılında da unutmadı. Twitter hesabından Yılmaz'la ilgili bir paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.
Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.