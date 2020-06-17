Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmeni unutmadı

Yılmaz’ın öğrencilerinden Aliye Sunkar da onu çok özlediklerini söyledi. Sunkar, Yılmaz ile en son 2016'daki Öğretmenler Günü'nde pasta kestiklerini aktararak, Keşke şu anda burada olsaydı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Necmettin öğretmenime bir kova yoğurt getirmiştim, çok sevinip beni öpmüştü. Herkes kendisine hediye getirmişti, bizi çok severdi.” dedi. Keşke öğretmenimiz burada olsaydı” diyen öğrencisi Bircan Çaçan ise Biz onu unutmayacağız. O çok iyi bir öğretmendi. Necmettin öğretmenimizi çok özledik. Allah mekanını cennet eylesin. şeklinde konuştu.