Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez

İki gündür İstanbul'un ilçelerinde, hemşerileriyle her biri ayrı ayrı birer destan olan buluşmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, "Burada doğdum, burada büyüdüm. Gençler, buranın adı ne; Hala bilmiyorlar. Burası biliyorsunuz meşhur Kızılay Meydanı'dır. Şimdi işte buradan öyle bir haykıracağız ki biraz sonra inşallah bu akşam burada finali yapıyoruz. Son toplantı bu. Bundan sonra daha toplantım yok. Bundan sonrası özel" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin maliyetinin şu an itibariyle 750 milyon lira olduğunu belirtti.

Attıkları her adımda, girdikleri her mücadelede İstanbul'un yanlarında olduğunun altını çizen Erdoğan, "Son mahalli seçimlerde 'Her şey güzel olacak.' diyerek, bu şehrin büyükşehir belediyesini devralanlar, İstanbul'u artık tamamen unuttuğu o eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. Kardeşlerim, Haliç'in halini biliyorsunuz, değil mi? Haliç neydi? Kokudan geçiliyor muydu? Sütlüce'yi biliyorsunuz, değil mi? Sütlüce mezbahasının olduğu yer neydi?" diye konuştu.