Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'den talimat alanlara milletim cevabını verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Erdoğan, adeta final diyebilecekleri ortak televizyon yayının kendisi için de güzellik olduğunu kaydetti.









Bugün yoğun programlarının olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlerle birlikte bu pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun ilk işaret fişeğini bildiğiniz gibi Cumhuriyet'imizin 99. kuruluş yıl dönümünde atmıştık. Pazar günü seçimde elde edeceğimiz sonuçla Cumhuriyet'imizin ikinci asrı olan 'Türkiye Yüzyılı' resmen başlayacaktır. Milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye yeni bir adeta zafer armağan edecektir. AK Parti, 14 Mayıs'tan sonra da kendisiyle yarışmaya devam edecek. 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve daha müreffeh Türkiye inşası için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu konuda hazırlıklarımız mevcut. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle inşa edeceğiz. Zira vatandaşımızın yanımızda olmadığı, arkamızda olmadığı böyle bir süreci devam ettirmek mümkün değil." diye konuştu.





"Seçim günü genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak"





"Pazar günü, milletim, ülkesini ne terör örgütlerinin eline, ne de tefecilerin insafına bırakmayacağını tüm dünyaya gösterecektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Seçim günü genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. O gün gönül coğrafyamızda bizim için, Türkiye için dua edenler kazanacak. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazanacak." diye konuştu.





Bugün Balkanlar'dan gelen birçok dostunun olduğuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti:





"Bunlar yeni değil. Yıllardır 20 senedir, 30 senedir tanıştığımız dostlarımız. Ya benim Balkan ziyaretlerinde ya da onların bizi ziyaretlerinde tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Ve bugün onlarla cumada beraber olduk. Daha sonra onlar akşam tüm Rumeli sakinleriyle bir araya geldiler. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Gençlerle heyecan dolu, coşku dolu bir akşamı geçirdik. Ve onlarla olan birlikteliğimizde aynı zamanda ödüller vardı. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda depremle ilgili olan süreçle alakalı. Ve o toplantıda hakikaten benim herhalde hayat hikayemde ayrı bir yer alacak. Yöneticilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılı sporcularımıza ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki süreci de bu anlamda çok değerli buluyorum."





"Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden söz ediyoruz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yönelik soru üzerine, "Her şeyden önce tabii bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen bay bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Terör örgütleri ile kol kola yürüyen ortaklık kuran Kılıçdaroğlu, özellikle tabii karşısına çıkınca böyle bir saldırı ile karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden söz ediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli." diye konuştu.





'Muharrem Bey'i aradım'









"Bugün Muharrem Bey'i (İnce) aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl saldırı oldu filan diye bunları bir kendisiyle konuşayım istedim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola olduğu, el ele olduğu. Bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şeydir diye söylemiyorum. Ama bu bir FETÖ taktiğidir. Yani bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişte de bunlar yapıldı. Tabii Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Ama olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı, bu defa da aday olduğunu açıkladı. Şimdi enteresan olan tabii Muharrem Bey'in bu kararının arkasında tabii birçok, şüphesiz ki gerçekten yani namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Böyle bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı.





İnsanın haysiyeti ve namusunun çok önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:





"Yani bu tür iftiralarla karşı karşıya kalınırsa tevessül edeceği yollardan bir tanesi en son da olsa böyle bir yoldur. Ve gelinen nokta da budur. Avukatlarına vesaire bu konuyla ilgili böyle bir görevi verdiğini de kendileri zaten ifade ettiler. Ve biz de özellikle yani devlet olarak yapılabilecek neyse bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu da söyledik. Çünkü böyle bir yarışta yalnız bırakmak da asla doğru olmaz. Ve devlet olarak yapmamız gereken gerek Adalet Bakanlığı noktasından gerek İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bizim bulunduğumuz makamın da görevidir. Ve bu süreçte tabii böylece başlamış olacaktır. Tabii yarış keşke dörtte dört devam etmiş olsaydı. Ama şu anda bir eksiğiyle gidiyor ama tabii oy pusulasında değişen bir şey yok yani. Oy pusulasında yine bütün bu dört oy da orada yerini alıyor. Temennim odur ki sonucu hayır olsun."









'Kandil'den talimat alanlara milletim cevabını verecek'





Şu anda Bay Bay Kemal'in el ele omuz omuza olan kimler. Kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladılar. Cezaevini boşaltıp kamuya doldurmaya kadar vaatler uçuşuyor. Zaten HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikilecek. Meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. Bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı biçare kaldıklarını görüyoruz. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir.





'Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uyguluyorsun'





Kampanyanın öncesinde Biden’ın ‘Erdoğan’ın saf dışı edilmesi’ yönünde açıklamaları vardı. Bu açıklamayı acımasızca yaptı. Bu açıklamadan sonra da biz defalarca bir araya geldik. Kendisine sorunca çark etmeye çalıştı. Şimdi de Bay Bay Kemal Rusya’ya saldırdı. Rusya’dan da Sözcü Peskov, ‘Bunu ispatlaması gerekir’ dedi. ‘Bunu ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz’ dedi. Bay Bay Kemal, sen bu siyaseti hala öğrenemedin. ‘Rusya’ya yaptırım uygulayacağım’ diyor. Avrupa’daki birçok ülke de böyle dedi sonra geri vitese taktı. Böyle devlet yönetilmez. Bağları koparmamak lazım. Ben ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum. Batı’da bize kindar olanlarla da dostum. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uyguluyorsun.









'Sandık sonucuna saygısı olmayanın millete saygısı yoktur'





Bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühü iktidara geldik. Milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen bunu yaparız. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını, meclisi değil, CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız 'hayır buradan çıkmıyoruz' dedi mi? Belediye başkanlığını kazananlara makamı verdiler. Meclis'te açık ara önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüte yer bırakmadılar. Ankara'da belediye başkanlığında arkadaşlarımız başkanlığı verdiler. Bu tür anlayış, bu tür yapı CHP'ye aittir. Onlar istemezük derler, vermeyiz derler. Şimdi sanatçıları, manatçıları şimdiden sokağa döküldüler. Huy bu. Bizde böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki milletime inanıyorum. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete saygısı yoktur. Milli iradenin üstünlüğünden hiç taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz. Maalesef Kılıçdaroğlu sandık güvenliği diye tutturdu. Koy elamanlarını oraya. Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceği görevine ben inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir, o da bizi ilgilendirmez.





Gençler çok heyecanlı. Bunu külliyemizdeki gençlerle yaptığımız toplantıda açık ve net gördüm. Bu benim ilk görüşmem değil. Her ay yaklaşık o salonda bir toplantı yapardık. Bu kez katılım biraz yüksek tuttuk. Her biri gerçekten birbirinden farklı, diyebilirim ki, kendi alanlarıyla da alakalı uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih bütün bu alanlarda okuyan ve siyasete de ilgisini olacağına inandığım sorular yönelttiler. Biz de bu sorulara cevaplarımızı verdik. Onlardan toplantı sonrasındaki ilgi aramızda ciddi bir sinerji doğduğuna ben de kani oldum.





Bunlar sadece Ankara'nın belli üniversiteleri değil. Türkiye genelinde birçok üniversiteden buraya gelen gençler vardı. Bu akşam ise çok farklıydı. 4 bin kadar genç vardı. Bunlar daha çok İstanbul üniversite gençliğiydi. Bu akşamki soru cevaptan öte benim konuşmam bir de ödül töreni vardı. Bilim, sanat, spor, kültür ve deprem bölgesinden gelenlerle ilgiliydi. 4 bin genci heyecanı beni ciddi manada etkiledi. Konuşmamın her paragrafında oradaki genç kitlenin nasıl ayaklandığını, heyecanlandığını gördüm. Gençlik siyasete mütemayil. Bu havayı aldım. Harçı biz kaldırdık. Geldiğimizde burs 45 liraydı. Şimdi 850 liradan asgari ücrete kadar verdiğimiz burçlar var. Krediyi zaten saymıyorum. Bursun ödenmesi söz konusu değil. 6 milyonu aşkın genç seçmen bu seçimde hakikaten etkili olacak diye düşünüyorum.





'Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var'





AK Parti bu ülkede 85 milyon insanın tamamını, hakkını, hukukunu, beklentilerini hayata geçirmiş partidir. Hiç kimsenin farklılığına karşı özel husumet beslememiz mümkün değildir. Milletimizin temelini oluşturan aile yapımızı koruma, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. LGBT türü akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder. Bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. Ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz.





Aileyi korumaya yönelik olarak anayasa değişikliğine dair teklif verdik. Meclis'in çalışma takvimi içerisinde bunu gerçekleştiremedik. Seçim sonrasında adımlarımızı atacağız. Birilerinin bu sapkın akımlarının oyuncağı haline dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ülkemizde bu konuda da önemli gelişmelerin yaşandığına şahitlik edeceğiz. Rahmetli Oğuzhan Bey bana teşekkür etmişti, bu sözleşmeye olan tavrımızla ilgili. LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. CHP, İYİ Parti ve Millet İttifakı tam içinde . Aile kurumunu tehdit eden ne varsa bütün sapkın akımlara karşı tavrımızı sürdüreceğiz.





Yasin Börü'yü öldüren bu alçaklar değil mi? Kürt kardeşlerimizi ayrıştırma, küresel bir tezgahtır. PKK terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kürtleri terörle özleştirmek küresel tezgahtır. Öldürülen Kürt kardeşlerimin hakkını aramak görevimizdir.





Bay bay Kemal'in HDP ile ortaklığı HÜDA PAR'ın bizimle yan yana olmasıyla kıyas bile edilemez. Bölücülere kapımız kapalıdır.





'650 bin konut yapacağız'





Seçim sürecinde olsak da deprem bizim öncelikli gündemimiz olmaya devam ediyor. Oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlattık. 59 bininin de temelini attık. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Köy evlerinde zaten teslimatlar başladı. 319 bininin teslimatını da bir yıl içinde inşallah tamamlayacağız dedik. En geç ekim ayıyla birlikte yüzlerce, belki de binlerce konut teslimini yapacağız. TOKİ’nin birikimi ve inşaat sektörümüzün gücü bunu sağlamaya yeterlidir.





Defne hastanesinin çelik konstrüksiyonla yapıldığına inanmadılar. Şu anda iç donanımları süratle devam ediyor. Bu hastanenin temeli atılalı 48 gün oldu. Hedefimiz 60 günde tamamlamaktı. Hamdolsun planlandığı gibi de ilerliyor. Depremin ülke ekonomisine maliyeti 100 milyar doları aşıyor. Ama biz hiçbir şeyden taviz vermeden bu afetin altından hızla kalkıyoruz. Bay Bay Kemal Adana’da sahra hastanesi adı altında bir yer açtım diyor. Aldatmayın milleti ya. Defne Hastanesi orada. İnşallah kısa sürede de hizmete başlayacak.





Yıllardır maruz kaldığımız ekonomik saldırılara, finans sistemine yönelik operasyonlara başarıyla direndik. Bankalarımız ayakta. Şimdi Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz enerji sistemimize dahil oldu. Gabar'daki petrolü de artan bir şekilde sisteme dahil ediyoruz. Yıllarca terör gölgesinde kalan buraları açıldı. Erzurum'un dut pekmezi meşhurdur. Bunun kalitesi aynen dut pekmezinin kalitesi gibidir. Nükleer güç santralimizin birinci üniteyi açtık. Güneş enerjisi santrallerinde tüm enerji kaynaklarımızı harekete geçirdik. İstihdamda, ihracatta kırdığımız rekorlar ortada. İnşa ettiğimiz dev eserlerimiz ülke ekonomimize katkılar sağlıyor. Neymiş Londra'daki tefecilerden borç para alacakmış. Biz bunların hiçbirine bakmıyoruz. İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Tüm gücümüzü bunların çözümüne hasrediyoruz. İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için atılması gereken adımların neler olduğunu biliyoruz, bu kitabımızda hepsinin yeri belli, kronolojik yapısı belli. Bu adımlarımızı atarak takvimi çalıştıracağız.





Fiyat artışlarına yönelik düzenleme





Bu millete bir operasyon çektiler. Bunların başında CHP var. Patates, soğan, domates bunlarla ilgili birçok oynadıkları oyunlar var. Arkadaşlarımı piyasaya gönderdim. Soğan, patates 7,5 liraya düştü. Buraya kadar inmiş vaziyette. Arz talep dengesinde o spekülatif oyunlar giderildikçe durum daha da netleşecek. Sayın Putin'le görüşmemizde bizden domates istedi. Bay Bay Kemal'in inanın aklı bunları almıyor. Uluslararası camiada nereye yöneleceğiz? Bunun hesabını yapmıyor. Biz çiftçimiz için böyle çalışıyoruz. Rusya benden ne kadar domates alırsa bu benim çiftçimi sevindirecektir. Aynı zamanda ülke içindeki fiyatları aşağıya çekecektir. Diğer ürünlerimizde de aynı şekilde yapıyoruz, yapmalıyız. Dev projeler yapmak da, fahiş fiyat artışlarını önlemek de ekonomik programımızın içinde. Bunları birbirinden ayrı görmüyoruz, göremeyiz. Muhalefete tekrar sesleniyorum; üretim, üretim, üretim. Hangi alanda olursa olsun. Bunlar birbirinin destekleyicisidir. Hepsinin ayrı getirisi vardır. Bu getiriden ayrı çalışmak birbirini imha eder. Ama bunların kafası buna çalışmaz.





İpek Yolu hattı yeni bir olay değil. İnanın bu adam cahil. Ne zaman nerede hangi adımlar atıldı haberi yok. Çin'de yapılan uluslararası toplantıya ben de katıldım. Boraltan köprüsünde yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi Stalin Rusyasına teslim ederek katline seyirci kalan CHP'dir. Bay Bay Kemal şimdi yeni bir utanç yaşatacak ki Azerbaycan'ı görmezden geliyor. Masadaki hanımefendi sessiz kalıyor. Kars-Tiflis-Bakü demiryoluyla zaten inşa ettik, zavallı, senin bundan haberi yok. Biz Çin'e yük trenleri gönderiyoruz. Haberleri yok. Orta koridora yeni soluk borusu açılacak. Nahçivan'ı Azerbaycan'ı bağlayacak koridora büyük önem veriyoruz. Kardeşim Aliyev çok güzel ifade etti. Azerbaycan'ı dışlamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaklardır.



