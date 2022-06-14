Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var 2023'te uzaya fırlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRKSAT 5B hizmete alma töreninde konuşuyor. https://t.co/fgY6y8Nghp — Yeni Şafak (@yenisafak) June 14, 2022

Türksat 5B uydusunun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, uydunun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine kadar her safhasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor" dedi.

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OYNAT 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: ''Uzay denince gençliklerinde izledikleri uzay filmi olanlara kötü bir haberimiz daha var. Uzay vatana yeni uydular gönderdik. Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz.'' BiP'te paylaş

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"İMECE’Yİ 2023’ÜN OCAK AYINDA UZAYA FIRLATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 4A'yı 2014'te, Türksat 4B'yi ise 2015 yılında uzaya gönderdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B’nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021’de başladı. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A’yı da 2023’ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10’a yükselecek. Başlattığımız Milli Uzay Programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanları yetiştirmeden uzay sanayiine kadar ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede uydu teknolojilerin en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdiği ilgi bize umut ve heyecan veriyor."

OYNAT 00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat3A uydusunu fırlattığımızda birileri istihza ile yaklaşmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: ''Uzay macerasında yeni aşama olan geçen süreç ülkemize eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Türksat3A uydusunu fırlattığımızda birileri istihza ile yaklaşmıştı. Küçümseyici tavırlarla kendi vizyonsuzluklarını sergiliyorlardı. Birilerinin dalga geçtiği 3A aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.'' BiP'te paylaş

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"UÇAKLARIMIZI GÖVDESİNE TÜRKİYE HAVAYOLLARI YAZACAĞIZ"

Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz, bu bayrağı çok daha yükseğe çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN FİBER İNTERNET ALTYAPISININ GELİŞTİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5B uydusunun televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşme kapasitesini Afrika’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getireceğini belirterek, şöyle devam etti:

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"Biliyorsunuz, salgın döneminde bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz, ülkemizin frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye'nin buna bağlı olarak askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz işte bu ihtiyacının karşılanmasında da kritik öneme sahiptir. Tabii bu çalışmalara paralel olarak mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz."

"ÜLKEMİZİ 5G'YE HAZIR HALE GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Erdoğan, yerel yönetimlerin kimi uygulamaları başta olmak üzere fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracaklarını ifade ederek, şunları söyledi: