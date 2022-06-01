Dünya Birleşmiş Milletler Türkiyenin yabancı dillerdeki adını değiştirdi
AVRUPA

Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yabancı dillerdeki adını değiştirdi

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

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Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Türkiyenin yabancı dillerdeki adını değiştirdi
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Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

  • BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.

TESCİLLENDİ

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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