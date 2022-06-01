Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yabancı dillerdeki adını değiştirdi

Dünya

Rusya duyurdu: Türkiye Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları son telefon görüşmesine ilişkin konuştu. Lavrov, iki liderin Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye’nin yardım etmesi konusunda anlaştığını ifade etti.