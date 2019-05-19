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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı 19 Mayıs mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '19 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '19 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum'' dedi.

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