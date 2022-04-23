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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 23 Nisan mesajında 2023 ve 2053 vurgusu
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajında 2023 ve 2053 vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Yazılı bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 23 Nisan mesajında 2023 ve 2053 vurgusu
(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Milli iradenin tecelligahı Millet Meclisimizin teşekkül ettiği, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun açıldığı bu müstesna günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şan ve şerefle bir asrı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla milli egemenliğimizin yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edecektir.

Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a işgalcilerin, darbecilerin ve vesayet odaklarının ülkemize ve millet iradesine yönelik tüm saldırılarına karşı sarsılmaz bir duruş sergileyen Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin bayraktarlığını yapacağını ortaya koymuştur.

23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi ise bugünün anlamını daha da pekiştirmiştir.

Biz de tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına telefon: Kanları yerde kalmayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök ile telefonda görüştü. Şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Erdoğan, 'Siz sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize evladınızı komşu olarak uğurladınız. Kanları yerde kalmayacak biliyorsunuz, 52 teröristi öldürdük ve bu artarak devam ediyor, devam edecek.' ifadelerini kullandı.
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