Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Vazife addediyoruz

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize Rabbim’den sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Öğretmen, öğrettiğiyle birlikte eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişidir.

‘Güçlü toplum, güçlü Türkiye’ hedefimize ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim-öğretim politikası ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu anlayışla 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz andan itibaren eğitim-öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarında kadar, eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdik. Okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık.

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TEKNOLOJİ Google'dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle

Son 18 senedir olduğu gibi, bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ediyoruz. Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Öte yandan, bu yıl tüm dünyayla beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgını sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum.

Kovid-19 salgınına kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm eğitim öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.”

FOTOĞRAF 29 Listenin en başında hiç şüphesiz Yeşilçam'ın vazgeçilmez filmlerinden olan Hababam Sınıfı var. Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Fakat bu şımarıklığa son verecek olan Mahmut hoca ile film eğlenceli bir hal alır. İdealist bir öğretmen olan Mahmut hoca, sadece Hababam Sınıfı'na değil tüm izleyenlere ders verdi. Onun öğütleri, hepimizin kulağına küpe oldu. Bugün Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanında Mahmut hoca gibi meslek aşkıyla yanan öğretmenlerimiz var. Uzak bir Kürt köyüne atanmış Türk öğretmenin, Türkçe bilmeyen çocuklara eğitim verirken yaşadıklarını anlatan 'İki Dil Bir Bavul' bol ödüllü bir film. Üniversiteden yeni mezun olmuş ve uzak bir Kürt köyüne atanmış Türk öğretmenin bir yılını, onun okula yeni başlayan ve Türkçe bilmeyen çocuklarla yaşadıklarını anlatan filmde, öğretmenin farklı bir topluluk ve kültür içindeki yalnızlığına, çocuklar ve köylülerle yaşadığı iletişim problemine, çocuklardaki değişime tanık oluruz. Bu süreç boyunca öğretmen ve çocuklar birbirlerini yavaş yavaş tanımaya ve anlamaya başlıyor. 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl ilk kez verilen En İyi İlk Film Ödülü’ne layık görülen İki Dil Bir Bavul, aynı gece Uluslararası Ortadoğu Filmleri Festivali’nde En İyi Ortadoğu Belgeseli Ödülü’nü kazandı. 16. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni esnasında Nuri Bilge Ceylan’ın Türk izleyicisine izlemesini şiddetle tavsiye ettiği film, SİYAD Ödülü ve Jüri Yılmaz Güney Özel Ödülü’nün de sahibi oldu. Film başka festivallerden de ödüllerle dönmüştü; ZagrebDocs Film Festivali’nde En İyi Genç Yönetmen, Saraybosna Film Festivali’nde de EDN Talent Ödülü’nü aldı. Öğretmenler, bir savaş sonrası yıkımının yaşandığı bir toplumda, sırtlarına yükledikleri kara tahtalarla eğitim için seyahat etmektedirler. Bu tahtalar sadece savaş çocuklarına bir şeyler katmak için değil; onları bir şeylerden korumak için de öğretmenlerin sırtlarında duruyorlar. Bir tarafta karmaşanın yarattığı dev bir enkaz dururken, diğer tarafta bilinmeyeni öğrenmenin ve öğretmenin gururu yaşanıyor. Ünlü yönetmen Bahman Ghobadi'nin de oyuncu olarak karşımıza çıktığı film İran kırsalını belgeselvari bir tonda ele alıyor. Karatahta'da sadece iki profesyonel oyuncu rol alıyor. Kadronun geri kalanı tamamen yöre halkından oluşuyor. Oyuncu kadrosundaki sürpriz isim ise Sarhoş Atlar Zamanı adlı filmin yönetmeni Bahmon Ghoubadi. Koro (2004) Les Choristes Fond de l’Etang, Fransa’da bir sayfiyede sorunlu erkek çocukları için eğitim veren bir yatılı okuldur. 20. yüzyılın ortalarında, egoist, disiplin delisi bir müdür olan M. Rachin tarafından yönetilmektedir. Felsefesi aksiyon-reaksiyon şeklindedir. Ancak onun sistemi asi yaradılışlı çocuklar üzerinde hiçbir işe yaramamakla beraber ters tepkiye neden olmaktadır. Bir gün okula M.Clement Mathiue adında yeni bir eğitmen gelir. Orta yaşlardaki bu adam hayatı boyunca birçok şey için çabalayıp hayattaki yerini bulmaya çalışmış biridir. Her ne kadar çocukları ziyadesi ile haylaz bulsa da M. Rachin’in fikirlerine inanmaz. Tek çare en iyi bildiği aracı kullanmaktır. Müzik her derde deva olabilecek evrensel bir güçtür nihayetinde. Okul dahilinde kurduğu koro ile herkesin hayata bambaşka bir pencereden bakmasını sağlayacaktır. Koro en iyi yabancı film dalında Oscar ve Altın Küre adaylığı ile birlikte pek çok adaylık kazanan bir filmdir. Fransa’daki Sezar Ödülleri’nde En İyi Müzik ve Ses Ödüllerini almıştır. Her Çocuk Özeldir (2007) Taare Zameen Par Bir Aamir Khan filmi, diğer çeviri ismiyle Yerdeki Yıldızlar. Bazı harfleri, sayıları, şekilleri diğer arkadaşları gibi algılayamayan bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca tembel muamelesi görmesini anlatır. Akademik anlamda arkadaşlarından hep geride kalmıştır. Yatılı okula verildiğinde tanıştığı resim öğretmeni onun hayatını değiştirecektir. Aslında öğrencinin kimsenin fark etmediği özel bir durumu vardır. Pek çok bilim adamında olduğu gibi. Ta ki resim öğretmeni Ram Shankar ile yanışana kadar. Ishaan’ın çok mutsuz ve yalnız bir çocuk olduğunu fark eden Ram, bunun nedenini araştırmaya başlar. Onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayan öğretmen, sabır ve özenle Ishan’ın kendisini bulmasına yardımcı olur. Öğretmenler Günü'ne özel filmler: Her biri gönlümüzde taht kuran efsane öğretmenler ve öğrencileri Bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ülkelerin gelişmesinde öncü olan insanları yetiştiren öğretmenlerin günü. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar meşakkatli olduğunun farkında olamayabiliriz ama onlar zeki, çevik ve ahlaklı bir nesil inşa etmek için var gücüyle çalışıyorlar. Bir öğretmenin bir öğrencinin sadece eğitimcisi değil aynı zamanda hayatını şekillendiren mimardır. Bu yüzden de her izlediğimizde öğretmenlere minnet duymamızı sağlayan filmleri sizler için derledik. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel filmler: BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından yurdun dört bir yanından deprem bölgesine yardım ve destekler yağdı. Gıda, giyim ve maddi destek verenlerin sayısı hızla artarken, İzmir'e bin 520 kilometre uzaklıktaki Mardin'in Midyat ilçesinden gelen destek, depremzedelerin yüreğini ısıttı. Midyat Kayalıpınar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, duygularını kaleme alarak, afeti yaşayan vatandaşlara destek verdi. Türkiye Kızılay Derneği Midyat Şube Başkanı Murat Aykat aracılığıyla mektupların ve bin 255 liralık bağışın deprem bölgesine ulaştırıldığını anlatan Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, öğrencilerin hassasiyetinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Mektupları teslim aldıklarında çok duygulandıklarını anlatan Baykalmış, Deprem dolayısıyla ülkemizin çok farklı yerlerinden acılarımıza ortak olan insanlarımızın bize emanetleriyle süreci sevk ve idare etmeye çalıştık. Mardin Midyat'ta okuyan ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin bize yazdığı mektuplar elimize ulaştı. İzmir'deki deprem felaketini televizyondan öğrendikten sonra bu çocuklarımız, Mardin Midyat şubemizin de desteğiyle aralarında para toplamışlar. Bize ulaştıklarında çok duygulandık dedi. Deprem nedeniyle İzmir'de yaşayan 116 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Baykalmış, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda kişinin de evlerinden olduğunu dile getirdi. Depremin olduğu günden bu yana bölgeden ve ülkenin çok farklı yerlerinden mektuplar aldıklarını belirten Baykalmış şunları söyledi: Evlatlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet bizi ayrıca mutlu etti. Mardinli öğrencilerimiz de hem destek mektuplarıyla İzmirli kardeşlerimizin acılarını paylaştılar hem de kendi aralarında topladıkları bin 255 liralık yardımı Türk Kızılayı'na emanet ettiler. Özellikle paylaşmaya çok ihtiyaç duyulduğu bu dönemde yarının büyükleri olacak küçüklerimizin de Kızılay'a destek vermesi, mektuplarında bu hassasiyetleri paylaşmaları bizleri mutlu etti. Mektuplardan birinde İzmir'de akrabaları olduğunu aktaran bir öğrencinin hislerini kaleme aldığını anlatan Kerem Baykalmış, deprem nedeniyle yakınlarının başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi. Baykalmış, Uzakta oldukları için İzmir'deki akrabalarına ulaşmakta imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etmiş. Öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle aralarında topladıkları paraların Türk Kızılayı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına inandığını belirtmiş. Bu mektupları sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyuruyoruz. Türk Kızılayı'nın, bu büyük çınarın paylaşmak duygusunu basın aracılığıyla da aktarıyoruz dedi. Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Mardinli öğrencilerin kağıtlara resimler çizerek de duygularını yansıttığını söyleyerek şöyle devam etti: Mektupların birinde, 'Acınız acımızdır' ifadesinin yanında resimler çizilmiş. Kendi fotoğrafını koyup, kalp çizmişler. Türkiye'nin birçok yerinden gelen mektuplardan biri Gönül Ada'ya ait. Bizim acımızı ellerinin arasına kalbini alarak paylaşmış. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Yunus Bilen kardeşimiz, 'Sevgili İzmir halkı size geçmiş olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar dilerim' diyerek, duasını paylaşmış. Beytullah Demiray da 'Tüm kardeşlerimize geçmiş olsun Allah hepimizin yardımcısı olsun' demiş, 'inşallah tez zamanda hep birlikte buralarda vakit geçireceğiz' demiş. Mektuplardan birinde ise 'Geçmiş olsun İzmir. Allah rahatlık versin. Sizleri kendimizden çok seviyoruz. Bu deprem bizim de başımıza gelebilirdi. Bilin ki sizlerin yanındayız. Az daha sabredin. Gelecekte güzel haberler alacaksınız inşallah' ifadeleri yer alıyor. İzmirli depremzedelere Mardin'deki öğrencilerden duygu dolu mektuplar: Harçlıkları olan bin 255 lirayı da yolladılar Mardin'deki Midyat Kayalıpınar İlk ve Ortaokulu öğrencileri İzmir'deki depremzedelerin acılarını onlara mektup yazarak paylaştı. Duygu dolu satırlarıyla kalpleri fetheden minik öğrenciler, harçlıklarından artırarak topladıkları bin 255 lirayı da ihtiyacı olan depremzedelere bağışladı.

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