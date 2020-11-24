Google'dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle

Dünyanın birçok ülkesine de kutlanan ancak tarihinde farklılık gösterilen Öğretmenler Günü, Türkiye’de 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Google, Öğretmenler Günü'ne özel olarak hazırladığı Doodle ile kullanıcıların karşısına çıktı.
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Listenin en başında hiç şüphesiz Yeşilçam'ın vazgeçilmez filmlerinden olan Hababam Sınıfı var.
Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde.
Fakat bu şımarıklığa son verecek olan Mahmut hoca ile film eğlenceli bir hal alır.
İdealist bir öğretmen olan Mahmut hoca, sadece Hababam Sınıfı'na değil tüm izleyenlere ders verdi. Onun öğütleri, hepimizin kulağına küpe oldu.
Bugün Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanında Mahmut hoca gibi meslek aşkıyla yanan öğretmenlerimiz var.
Uzak bir Kürt köyüne atanmış Türk öğretmenin, Türkçe bilmeyen çocuklara eğitim verirken yaşadıklarını anlatan 'İki Dil Bir Bavul' bol ödüllü bir film.
Üniversiteden yeni mezun olmuş ve uzak bir Kürt köyüne atanmış Türk öğretmenin bir yılını, onun okula yeni başlayan ve Türkçe bilmeyen çocuklarla yaşadıklarını anlatan filmde, öğretmenin farklı bir topluluk ve kültür içindeki yalnızlığına, çocuklar ve köylülerle yaşadığı iletişim problemine, çocuklardaki değişime tanık oluruz.
Bu süreç boyunca öğretmen ve çocuklar birbirlerini yavaş yavaş tanımaya ve anlamaya başlıyor.
46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl ilk kez verilen En İyi İlk Film Ödülü’ne layık görülen İki Dil Bir Bavul, aynı gece Uluslararası Ortadoğu Filmleri Festivali’nde En İyi Ortadoğu Belgeseli Ödülü’nü kazandı.
16. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni esnasında Nuri Bilge Ceylan’ın Türk izleyicisine izlemesini şiddetle tavsiye ettiği film, SİYAD Ödülü ve Jüri Yılmaz Güney Özel Ödülü’nün de sahibi oldu. Film başka festivallerden de ödüllerle dönmüştü; ZagrebDocs Film Festivali’nde En İyi Genç Yönetmen, Saraybosna Film Festivali’nde de EDN Talent Ödülü’nü aldı.
Öğretmenler, bir savaş sonrası yıkımının yaşandığı bir toplumda, sırtlarına yükledikleri kara tahtalarla eğitim için seyahat etmektedirler.
Bu tahtalar sadece savaş çocuklarına bir şeyler katmak için değil; onları bir şeylerden korumak için de öğretmenlerin sırtlarında duruyorlar.
Bir tarafta karmaşanın yarattığı dev bir enkaz dururken, diğer tarafta bilinmeyeni öğrenmenin ve öğretmenin gururu yaşanıyor.
Ünlü yönetmen Bahman Ghobadi'nin de oyuncu olarak karşımıza çıktığı film İran kırsalını belgeselvari bir tonda ele alıyor.
Karatahta'da sadece iki profesyonel oyuncu rol alıyor. Kadronun geri kalanı tamamen yöre halkından oluşuyor.
Oyuncu kadrosundaki sürpriz isim ise Sarhoş Atlar Zamanı adlı filmin yönetmeni Bahmon Ghoubadi.
Koro (2004) Les Choristes
Fond de l’Etang, Fransa’da bir sayfiyede sorunlu erkek çocukları için eğitim veren bir yatılı okuldur. 20. yüzyılın ortalarında, egoist, disiplin delisi bir müdür olan M. Rachin tarafından yönetilmektedir.
Felsefesi aksiyon-reaksiyon şeklindedir. Ancak onun sistemi asi yaradılışlı çocuklar üzerinde hiçbir işe yaramamakla beraber ters tepkiye neden olmaktadır.
Bir gün okula M.Clement Mathiue adında yeni bir eğitmen gelir. Orta yaşlardaki bu adam hayatı boyunca birçok şey için çabalayıp hayattaki yerini bulmaya çalışmış biridir.
Her ne kadar çocukları ziyadesi ile haylaz bulsa da M. Rachin’in fikirlerine inanmaz. Tek çare en iyi bildiği aracı kullanmaktır.
Müzik her derde deva olabilecek evrensel bir güçtür nihayetinde. Okul dahilinde kurduğu koro ile herkesin hayata bambaşka bir pencereden bakmasını sağlayacaktır. Koro en iyi yabancı film dalında Oscar ve Altın Küre adaylığı ile birlikte pek çok adaylık kazanan bir filmdir. Fransa’daki Sezar Ödülleri’nde En İyi Müzik ve Ses Ödüllerini almıştır.
Her Çocuk Özeldir (2007) Taare Zameen Par
Bir Aamir Khan filmi, diğer çeviri ismiyle Yerdeki Yıldızlar. Bazı harfleri, sayıları, şekilleri diğer arkadaşları gibi algılayamayan bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca tembel muamelesi görmesini anlatır.
Akademik anlamda arkadaşlarından hep geride kalmıştır. Yatılı okula verildiğinde tanıştığı resim öğretmeni onun hayatını değiştirecektir.
Aslında öğrencinin kimsenin fark etmediği özel bir durumu vardır. Pek çok bilim adamında olduğu gibi.
Ta ki resim öğretmeni Ram Shankar ile yanışana kadar. Ishaan’ın çok mutsuz ve yalnız bir çocuk olduğunu fark eden Ram, bunun nedenini araştırmaya başlar.
Onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayan öğretmen, sabır ve özenle Ishan’ın kendisini bulmasına yardımcı olur.
Öğretmenler Günü'ne özel filmler: Her biri gönlümüzde taht kuran efsane öğretmenler ve öğrencileri
Bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ülkelerin gelişmesinde öncü olan insanları yetiştiren öğretmenlerin günü. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar meşakkatli olduğunun farkında olamayabiliriz ama onlar zeki, çevik ve ahlaklı bir nesil inşa etmek için var gücüyle çalışıyorlar. Bir öğretmenin bir öğrencinin sadece eğitimcisi değil aynı zamanda hayatını şekillendiren mimardır. Bu yüzden de her izlediğimizde öğretmenlere minnet duymamızı sağlayan filmleri sizler için derledik. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel filmler:
Özel günlere ana sayfasında yer veren Google, Öğretmenler Günü için Doodle hazırlayarak hem onların önemini vurguladı hem de yurdumuzda kutlanan anlamlı güne ortak oldu.
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13 yıllık öğretmen Emre Aktürk, Esenler'de bulunan Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni. Sınıfta yaptığı çeşitli etkinliklerin yanı sıra dersler için özel şarkılar besteleyen Aktürk, sınıfta yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmaları velilerin izniyle videoya çekip youtube yükleyen Aktürk, çocukları internetin zararlı etkilerinden uzaklaştırıyor.
Ahmet Naç, Esenler'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sınıf öğretmeni. 14 yıllık öğretmen olan Naç'ı meslektaşlarından ayıran özelliği derslerini rap müzikle işlemesi. Çocukların oynadıkları oyunların sözlerini, tekerlemeleri unutmadığı görünce bunu derslerine nasıl uygulayabileceğini düşünen Naç, rap müziği işin içine dahil etmiş. Öğrencilerin birlikte uyum içimde seslendirdikleri rap şeklindeki ders notları sayesinde hem eğlendiklerini, hem enerjilerini attıklarını hem de öğrendiklerini söylüyor. Rap müzikle ders anlatmanın dışında okul bahçesinde öğrencileriyle resim atölyeleri gerçekleştiren Naç, onları basketbol ve tenis ile tanıştırıyor. Sınıfı dört duvarın dışına taşıyarak öğrenmeyi keyifli bir hale getiriyor. İki yıl önce de sınıfını çocuklar için sıkıcı bir ortamdan çıkartıp renkli bambaşka bir dünyaya dönüştüren Naç, velilerle birlikte el ele verip çocukların içinden çıkmak istemedikleri bir sınıf tasarlamış. Onun bu çalışmasında sonra okulda 11 sınıf değişmiş.
Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Selçuk Yusuf Arslan, üç yıl önce Toronto’da Microsoft tarafından STEM Öncüsü kategorisinde 'Harikalar Yaratan Öğretmen' olarak seçildi. 83 ülkeden 240 yenilikçi arasından seçilerek başarı elde eden Arslan, bu zamana kadar ulusal ve uluslararası sayısız yarışmaya katılarak pek çok ödül kazanmış. Bilişim teknolojileri öğretmeni olarak matematik, fizik, psikoloji, sosyoloji, coğrafya gibi farklı alanlarda da projelere danışmanlık yapan Arslan, sosyal sorumluluk projelerine önem veriyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Aliye Karademirci, öğrencilerinin dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak için öğrencilerini sıra yerine pilates topuna oturtuyor. Hiperaktif öğrencilerinin enerjlerini atabilecekleri yöntemleri araştırırken karşısana pilates topu çıkan Karademirci, öğrencilerini sıra yerine pilates topuna oturtmaya başlamış. Pilates topuyla ders işlemeye başladıktan sonra zil sesini dahi duymayan öğrencilerin dikkat dağınıklığını da toplamak için hızlı okuma teknikleri uygulayan Karademirci, okuma yaptırdığı sırada sınıfta sakız çiğnemeyi serbest bırakıyor. Böylece öğrencilerin dudaklarıyla okumayıp gözleriyle hızlı bir şekilde kitaplarını okuyor.
Fen bilgisi öğretmeni Fatih Gizligider, 20 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca hep köy okullarında çalışmış. Şu an Nevşehir'de görev yapan Gizligider, şarkılar, bilgisayar oyunları, animasyonlar ve karikatürlerle öğrencilerin dersi sevmesini sağladı. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını bilgisayar formatına uyarlayan Gizligider, Kim 500 puan almak ister diye öğrencileri arasında tatlı yarışmalar düzenliyor.
11 yıldır Özel Eğitim Öğretmenliği yapan Mehmet Sakar, 4 yıl Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğretmenlik yaptıktan sonra 2012 yılında İstanbul'a tayin olmuş. Çocukluk hayali olan öğretmenliği şu an memleketi Mersin Anamur'da sürdüren Satar, özel eğitim öğrencilerinin dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi, öğrenme güçlüğü, konuşma bozuklukları, otizm ve daha birçok sorununa çözüm buluyor.Çeltikçi İlkokulu'na atanır atanmaz fırçayı eline alarak sınıfı boyayan ve gerek yardımseverlerin desteğiyle gerekse kendi imkanlarıyla ders materyalleri edinen Satar'ın amacı, yaptığı çalışmaları tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak.
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki öğrenciler geçtiğimiz ay Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'ya bağlanmıştı. Nasa'da görevli olan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız ile sohbet eden öğrenciler uzay ile merak ettikleri soruların cevabını öğrenmişti. 72 okul ile Nasa'da bağlantı kurmayı sağlayan ise Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit. 9 bine yakın öğrenciyle NASA'yı buluşturdu.
Öğretmenlik mesleğini Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Başlamış Köyü’nde icra eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Muhammet Emin Altunkaynak, öğrencilerine dersleri daha iyi anlatmak için kısa filmi tercih ediyor. Zamanla derslerin içeriğine uygun içerik bulmakta zorlanan Altınkaynak, çareyi öğrencileriyle film çekmekte bulmuş. Değerli Film Akademisi akademisi kuran Altunkaynak, bu zamana kadar öğrencileriyle birlikte sayısız kısa film çekmiş. Öğrencileriyle birlikte Türkiye çapında düzenlenen birçok kısa film yarışmalarına katılarak dereceler elde eden Altunkaynak, Ders için yaptığımız bu uygulamalar bazı öğrencilerin sinemaya olan merakını ortaya çıkardı dedi.
Emre Özel, Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan bir Fen Bilgisi öğretmeni. Okulda, köyde hatta Bayburt'ta yaptığı çalışmalara hergün bir yenisini ekleyen Emre öğretmenin gerçekleştirdiği projeleri anlatmak saymakla bitmez. En son Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA ödüllerinde 900 bin öğretmen arasından özel ödüle layık görülen Özel, atık malzemelerden yaptığı bir deney ile sesin enerji olduğunu kanıtlamış. Yaz tatillerinde bile köyden ayrılmayan Özel, öğretmeni olduğu sınıfta öğrenci olduğunu hayal ederek çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla tasarladığı Bilim Otobüsü ile de Tüm köy okullarının öğretmeni.
İcat çıkaran sıra dışı öğretmenler
Koronavirüs ile sınıflar artık yok. Zil sesi ile teneffüse çıkan öğrenciler yok. fakat bunlar çok eskide kalmadı. Daha bir sene önce canlı dersler hayatımızda yokken geleneksel eğitim metotları uygulanıyordu. Fakat o geleneksel yöntemlerin arasında icat çıkaran sıra dışı öğretmenler vardı. Rap müzik seslerinin yükseldiği, menemen kokusunun etrafı sardığı, pilates toplarının sıra olduğu, yarışmaların eksik olmadığı, filmlerin çekildiği ve NASA'yla canlı bağlantının kurulduğu bir sınıfı hayal edebiliyor musunuz? Bunların hepsi ve daha fazlası Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış öğretmenler tarafından yapılıyordu. Gelin icat çıkaran öğretmenleri birlikte inceleyelim.