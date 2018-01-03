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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce'de 3 kat talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kat talimatı

Vali Zülkif Dağlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Düzce’de 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi talimatı verdiğini açıkladı.

Haber MerkeziIHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle bağlantı yolu, OSB’lerin durumu ve eğitim konularında kendisinden bilgi aldığını kaydeden Dağlı, bu ziyaretin 2018 yılı için güzel bir sinerji oluşturacağına inandığını söyledi. Vali Zülkif Dağlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Düzce ziyaretini değerlendirdi.

Ziyarette hiç bir sıkıntının yaşanmadığına dikkat çeken Dağlı, vatandaşların alakasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok memnun ettiğini kaydederek “Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılının son günü olan 31 aralık tarihinde ilimizi ziyaret etti. Çok güzel bir program oldu. Kongreden sonra Valiliğimizi ziyaret ettiler. Kendilerinden gerekli talimatları aldık. Ardından Belediyemizi ziyaret ettiler. Belediye Başkanımıza da talimatları oldu. Halkımızla buluştular. Ardından 15 Temmuz şehidimizin ailesini ziyaret ettiler. Kendisi ilimizde beklenenden çok daha uzun süre vakit geçirdi. Bu da bizi vatandaşlarımızı ziyadesiyle memnun etti. Kendisinin memnuniyetini hep birlikte gördük. Vatandaşımızın alakası olağanüstüydü. Biz sürekli kendisinin yanında olduğumuz için memnuniyetini açık bir şekilde müşahede ettim. Çocuklarla buluştu. Düzce’yi çok sevdiğini her fırsatta zaten ifade ediyor. Güzel bir ziyaret oldu. 2018 yılı için bu ziyaret güzel bir sinerji oluşturacak diye düşünüyoruz. Kendisini saygılarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Vali Zülkif Dağlı

3 kat talimatı


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Düzce’de 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi talimatı verdiğini belirten Zülkif Dağlı, Bağlantı yolu, OSB’lerin durumu ve eğitim alanında yapılan çalışmaları kendisine aktardığını belirterek “Düzce’de neler yapıldığını ve neler yapılmakta olduğunu kendileri çok iyi biliyor. Özellikle Bağlantı yolunu sordu. OSB’lerin durumunu ve mesleki eğitim çalışmalarını kendisine arz ettim. Eğitim konusunu ve belediye hizmetlerini konuştuk. Kendisi özellikle Düzce’de çok katlı yapılara izin verilmemesi talimatı verdi. Düzce’nin deprem bölgesi olduğunu ve 1 2’nin üzerine çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Çok katlı yapılardan rahatsız olduğunu ifade etti. Bende Belediye Başkanımıza durumu aktardım. Sayın Bakanımıza da Cumhurbaşkanımızın talimatını arz ettim. Ayrıca yapılaşmanın, imarın daha iyi olması gerektiğini belirtti, etrafın derlenip toparlanması talimatını verdi” diye konuştu.

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