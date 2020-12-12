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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: ​İhanet pazarlığının hesabını vereceksin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: İhanet pazarlığının hesabını vereceksin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin savunma sanayiine yönelik saldırılarının, ‘kimi devletler hesabına yürütülen beşinci kol faaliyeti’ olduğunu söyledi. Erdoğan, “Her yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz; yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’ye çok sert tepkide bulundu:

İster siyasetçi ister çoban olsun, ister iş adamı ister çiftçi olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın, işini en iyi ve en onurlu şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Şayet bir insan tüm bu değerlerden nasiplenmemişse işte o zaman yönünü şaşıran bir ok gibi dönüp kendi ülkesini, kendi halkını vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin en başında da CHP yönetimi geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Savunma sanayimize yapılan hiçbir saldırı masum değildir
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Savunma sanayimize yapılan hiçbir saldırı masum değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Savunma Sanayi faaliyetlerini eleştiren CHP'ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma sanayiine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir' ifadelerini kullandı.


HEPSİNE SALDIRIYORLAR

Başındaki zatın ve CHP yönetiminin bir süredir tüm mesailerini harcadıkları, canhıraş bir şekilde saldırdıkları konulara bir bakın: Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımıza, tank projemize, motor, gemi projemize saldırıyorlar. Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar; bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü siyasi duruşa saldırıyorlar.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ

Milletimizden şu gerçeği asla aklından çıkarmamasını istiyorum: Ülkemizin savunma sanayiine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Savunma sanayii projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse: bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti adeta saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir.

UTANÇ DUYUYORUZ

  • Can alıcı ve can sıkıcı konu da, CHP’deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz. Ancak CHP yönetimi bu iddiaların araştırılıp, soruşturulup, hakikatlerin ortaya çıkması, suçluların cezalandırılması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar.

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KURNAZLIK SİZİ KURTARMAZ

Buradan tüm iddiaların muhataplarına ve onları koruyanlara sesleniyorum: Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz, her yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz; yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz.

DÜŞMANA SUFLE VERDİNİZ

Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK’dan FETÖ’ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz; Türkiye’nin milli projelerini ve politikalarını adeta düşmana sufle verir gibi çarpıtıp kullanışa elverişli malzeme haline getirerek ortaya saçma ihanetinin hesabını vereceksiniz.

Recep Tayyip Erdoğan

SAĞDUYULU ÜLKELER OYUNU BOZDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camii’nden çıkışta, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi’nin sonuçları sorulan Erdoğan, AB’nin dün yaptığı zirvenin aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermediğini söyledi. Erdoğan, “Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında, Türkiye’nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı” diye konuştu. Erdoğan, “Sağ olsun AB üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar. Şimdi Mart 2021’de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık, net söylemek durumdayım, oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Türkiye için haklı olan bir süreç var. Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mecliste Karabağ'ı devlet olarak tanımasını eleştirerek ''Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak bunu meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Daha siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini de anlamamış, nerede, ne, nasıl olur bunu da bilmiyor'' ifadelerini kullanırken Aliyev kahkahaya boğuldu.

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