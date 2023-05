Biz esenleri çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin, 140 bin. Bu pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak demek. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizin şu sevginizi bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Aşkla şevkle Esenler her zaman sandıkta patladı. Bugün bu meydanda gönülden gönüle giden o gizli yol var.

Deprem bölgesinde de Esenler'in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz. 175 bin deprem konutunun inşa sürecini başlattık. Ekim-Kasım'dan itibaren konutlarımızın teslimatına başlıyoruz. CHP zihniyetini insafına bu kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz. İktidara gelmek için her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantısından tutun da FETÖ'cülere kadar kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1'i zor bulan 3-4 tane partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar vekilin varken nasıl oldu da partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunlar hapisteki canileri salmaktan FETÖ'cüleri kamuya doldurmaya kadar her türlü sözü verdiler. Selo'yu bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksin diyor. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir terörist. Ben Kürt kardeşlerim pazar günü gereken dersi verecek. Her şeyi yaptılar ama bir kez olsun yerli ve milli tavır takınmadılar.