Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü ekonomi vurgusu: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, Genel Kurul öncesinde, 69. TOBB Genel Kurulu anısına 2013 yılında diktiği ağacı suladı.





TOBB Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Engelleri sırt sırta vererek birlikte aştık. Geçen sene milletimizin 60 yıldır içinde uhte kalan Togg'u birlikte hayata geçirdik. Togg'un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Yerli ve milli markamız Togg ile hızla gelişen elektrikli araç sektöründe biz de varız dedik. Öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ettik.





'Projeyi itibarsız hale getirmek için her yolu denediler'

"Biliyorsunuz o dönem sadece mali zorluklarla mücadele etmedik. Daha ziyade zihinlere kazınmış, öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ettik. Daha emekleme safhasından itibaren projenin kolunu, bacağını kırmak için çok uğraştılar. Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak projeyi itibarsız hale getirmek için her yolu denediler. Bugün milli savaş uçağımız KAAN ile ilgili neler söyleniyorsa, insansız hava araçlarımıza ve üreticilerine hangi iftiralar atılıyorsa Türkiye'yi ekonomide bir üst lige taşıyacak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa, hepsine ve daha fazlasına elektrikli araç imalat sürecinde şahitlik ettik. Ama biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Başkaları yapıyorsa biz niçin yapmayalım dedik. 'Başkaları üretebiliyorsa biz niçin üretmeyelim' dedik. Sizlerin de gayretleriyle elektrikli araç teknolojisinde dünyadaki birçok ülkeye göre yerimizi çok önceden aldık. Bundan sonra da ülkemizin diğer projelerinde sizlerle birlikte çalışmaya, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.









'Sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu bozmadık'

Küresel ekonominin son 5-6 yıldır fırtınalı sulardan geçtiğini biliyorsunuz. Türkiye olarak küresel ekonominin genel seyrinden maalesef biz de etkileniyoruz.

6 şubat depremlerinde 53 bini aşkın insanımız hayatını kaybederken 850 bin bağımsız bölüm kullanılmaz hale geldi. Depremzede illerimizin toparlanması için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi bu arkadaşlarımızdır. Mali idareler seçimlerinde sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu bozmadık. Şahsi ikbalimiz için ülkemize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Bugün bize serzenişte bulunanlar yarın bize hayır dua edecektir. "

'Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık'

"Ekonomi programımızın neticelerini görmeye başladık. Dış talepteki zayıf görünüme ve depremin etkilerine rağmen cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.

Bizim için hayati önem taşıyan diğer konu istihdamdır. Mart ayında istihdam 32.6 milyon kişiye ulaşırken işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor.





Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır.

Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz. Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz. Muhalefet belediyelerinde yaşanan atamaların mahşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz.

Arz talep dengesizliğini mutlaka gidereceğiz. Nitelikli istihdamı artırmaya yönelik politikalara ağırlık vereceğiz.

Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Dış finansmana erişim kolaylaşıyor. Orta vadeli programımızı güçlendirecek kritik adımlar atıyoruz.

Programın güçlendirilmesinde 3 temel önceliğimiz var. Türkiye hem üreterek büyümek hem de kaynaklarını en verimli şekilde kollanmak zorunda olan bir ülkedir. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına ihtimam göstermiş bir ülkeyiz.

Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız, bu gemiyi sahili selamete çıkarmak ortak görevimiz."





'Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil'

"Bu pakete birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçirtiyoruz. Tedbirler tüm kamuyu kapsıyor. Tasarruf tedbirlerine tüm kamu kuruluşu ve personeli uymak zorundadır. Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil. Herkesi tasarruf paketine uymaya devam ediyorum."















