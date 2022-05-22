Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya: Türkiye somut adım bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya liderleriyle görüştü. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin NATO’ya üyelik başvurusuyla ilgili Türkiye’nin itirazlarını dile getirdi.

ESAS OLAN KOLEKTİF GÜVENLİK

İlk olarak Andersson ile görüşen Erdoğan, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Magdalena Andersson

Sauli Niinistö

TÜRKİYE UZUN ZAMANDIR RAHATSIZ

Türkiye’nin, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

KISITLAMALAR KALDIRILSIN

PKK/PYD/YPG’nin DEAŞ’la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, İsveç’in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye’nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayisi alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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İTTİFAK RUHU İLE BAĞDAŞMAZ

Erdoğan, Andersson’ın ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. Erdoğan ve Niinistö, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunu ele aldı. Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen anlayışın ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

İsveç'ten yeni mesaj: İlişkileri geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz

Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Andersson, “İsveç’in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım” dedi. Andersson, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tavırlarını açıkça göstermeliler

Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan, Andersson ve Niinistö ile teması ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de telefonda görüştü. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunun ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye’nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

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