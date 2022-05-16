Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

DÜNYA İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

"KUSURA BAKMASINLAR 'EVET' DEMEYİZ"

Burada İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım talebine ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

dedi.

OYNAT 03:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlanlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl güveneceğiz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Müslüman bir delikten iki kez ısırılmaz. Bir sokulduğumuz yerden bir daha ısırılmayacağız. Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"BİR KEZ SOKULDUĞUMUZ YERDEN BİR DAHA SOKULMAYIZ"

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Her iki ülkeyle ilgili de, dışişleri bakanları görüşmeleri yapıldı. Açık, net ve samimi olarak söylemem lazım, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil.

Kaldı ki, bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı, biz karşıyız deseler bile, ki tam aksini yaparak iadesini istediğimiz teröristleri teslim etmediler. Velev ki teslim etseler dahi biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar yeniden NATO'ya girmesini sağladı.

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Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. NATO'nun en önde gelen ülkeleri, Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar.

Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentoda teröristleri konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Neyine güveneceğiz?