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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'nın yeni başbakanına tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'nın yeni başbakanı Suga’ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga’ya tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temellerinin 130 yıl önce, bugün 16 Eylül 1890'da Kushimoto'da "Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi" ile atıldığını anımsattı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçilen Suga Yoşihide'yi tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temellerinin 130 yıl önce, bugün 16 Eylül 1890'da Kushimoto'da "Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi" ile atıldığını anımsatan Erdoğan, "Zatıalilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur. Bu köklü dostluğumuzu, 2013 yılında kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, zatıalilerinin liderliğinde ve değerli katkılarıyla daha da ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Japonya'nın uluslararası toplumun saygın ve önde gelen bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlayışla, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda zatıaliniz ile yakın iş birliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum."

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