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Dünya Japonya Başbakanı Abe istifa etti
ASYA

Japonya Başbakanı Abe istifa mı etti?

Japonya Başbakanı Abe istifa etti

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

Haber Merkezi AA İHA
Japonya Başbakanı Abe
Japonya Başbakanı Abe

Kamu yayıncısı NHK’nın iktidardaki Liberal Demokrasi Partisinden (LDP) ismi açıklanmayan kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Abe'nin sağlık durumu sebebiyle istifa edeceği iddia edilmişti.

  • Ay başından beri bir dizi tetkikten geçen Abe, haziran ortasından bu yana düzenli basın toplantısı yapmadı.
  • Son basın toplantısını 18 Haziran’da düzenleyen Abe, kendisine yöneltilen soruları kısaca cevaplandırıyor.

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Ulusal basında çıkan haberlerde temmuz ayında Abe’nin başbakanlık konutunda kan kustuğu kaydedilmişti.

Hafta başında Abe, Japonya’da tek görev döneminde "en uzun süre görevde kalan başbakan" unvanını kazanmıştı.

2006'da ilk defa başbakanlık görevini üstlenen Abe Şinzo, lideri olduğu LDP'nin 2007 üst meclis seçimlerinde ağır mağlubiyet alması sonrasında istifa etmişti.

2012 seçimlerini kazanarak ikinci kez başbakanlık görevine gelen Abe, Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi oldu.

İstifa etti

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

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