Japonya Başbakanı Abe istifa etti

Dev kayalar üzerine kurulu dünyanın en dar ilçesi: Yanjin

Burası Çin'in en dar ilçesi Yanjin. Nehir ve vadiler arasına kurulmuş bu ilçe bilim kurgu filmi sahnelerini andırıyor. Dik kayalar üzerine inşa edilmiş bu bölgeye ulaşım demir ve kara yolu ile sağlanıyor. Yanjin son yılların popüler uğrak noktalarından biri.



