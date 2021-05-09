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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kadir Gecesi mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tebrik etti.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

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