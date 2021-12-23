Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/Rp41rnYOii — Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2021

Yakın tarihimiz bize belediyelerde başarısız olan partinin merkezi yönetimde de başarılı olamadığını göstermiştir. Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. 30 büyükşehrin 15'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü AK Partili kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarka baktığımızda büyük şehirlerde 16 belediyeye çıkıyor. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır.

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Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek hedeflerimize doğru yürüyeceğiz.

AK Parti belediyelerdeki başarısıyla milletin gönlüne girmiş bir partidir. Son seçimde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük.

'BELEDİYE BAŞKANINA KİBİR YAKIŞMAZ'

AK Parti'de siyaset yapan herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet belediyecilerine tepki: İnsan içine çıkacak yüzleri kalmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet belediyelerini kağıttan gemilere benzetti.



Erdoğan, 'Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.' dedi. BiP'te paylaş

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'İŞİ GÜCÜ YALAN'

Muhalefet, yaptıkları icraatlar üzerinden değil sadece ve sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleri ile bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu ara 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan. O yalan söyledikçe sağolsun yargı da kararını olumlu şekilde veriyor. Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara ödedikleri paranın haddi hesabı yok.

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Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.





'ELEKTİRİĞİ BEDAVA YAPALIM DEMİŞ, ELİNİ TUTAN MI VAR'

Genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akibetini kestirmek mümkündür. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır.

OYNAT 00:38 Şanlıurfa'ya bedava elektrik sözü veren Kılçdaroğlu'na zor soru: Adanalıya bedava elektrik verecek misiniz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti. Kılıçdaroğlu burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, Şanlıurfa programında bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.



Kılıçdaroğlu bu soruya, 'Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burada da veririz.' diyerek cevap verdi.

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Tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.

Sizler duruşunuzla, işinizle bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi durumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın.

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OYNAT 01:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na elektrik tepkisi: Verdiği nice namus sözü gibi bunu da inkar edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun 'Şanlıurfalı çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik hizmetinin belediyelerin elinde olmadığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava.



Elektriklerin belediyelerle ilgisi yok. Elektriği belediyeler mi veriyor? CHP Genel Başkanı, verdiği nice namus sözü gibi bunu da arkasını dönünce unutacak.



Tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım.' dedi.







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'TESPİT ETTİĞİMİZ YANLIŞLARI AFFETMİYORUZ'

Amacımız belediyelerin hizmetlerini daha etkin biçimde sürdürmelerini sağlamaktır. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçen güzel faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. İstişare toplantılarımız aynı zamanda tecrübe aktarımıdır. Bir süre önce küresel iklim değişikliğinin insanlığı giderek daha çok tehdit ettiğini göz önünde bulundurarak vizyonumuzun temeline yeşil kalkınma devrimini oturttuğumuzu ilan ettik. Sizleri gereken hazırlıkları yapmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz 19 yılda şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla dönüştürdük. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz 2018'den bu yana sadece çevre ve şehircilik alanında yatırım bedeli 300 milyarı aşan 12 projeyi hayata geçirdik.

'YATIRIM YAPAN HER BELEDİYEYİ DESTEKLEDİK'

Belediyelerimizi de ilave kaynaklarla destekledik. Merkezi yönetimden aktarılan kaynak miktarını 86 kat artışla yılda 106 milyar liraya çıkardık. 2022 bütçesinde mahalli idarelere ayırdığımız pay 150 milyar lirayı bulmuştur. Hiçbir ayrım yapmadan yatırım yapan her belediyeyi destekledik. Son dönemde önce Elazığ, Malatya'da sonra İzmir'de yıkımlara yol açan afetler yaşadık. Karadeniz'de sel felaketleri ile karşılaştık.

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Yaz aylarında Ege ve Akdeniz'de orman yangınları ile yüzleştik. Denizleri istila eden müsilaj tehdidine maruz kaldık. Hepsine anında müdahale ettik. Tribünden seyretmedik. Bizzat şahsım, arkadaşlarım hep beraber arazideydik. Günlerce arkadaşlarımız bölgede bu çalışmaları yürüttüler. Bir yıla kalmadan depremde ve selde yıkılan evlerin yenilerini inşa ettik. Denizlerimizi temizledik.

"İZMİR BELEDİYESİ NEREDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULADI?'

Ana muhalefetin başındaki zat İzmir Milletvekili. İzmir'in belediyesi onlarda. İzmir'de kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde belediyeniz acaba nerede kentsel dönüşüm projesi uyguladı? Yok. Bunu burada benim konuşmam yetmiyor. Benim İzmir teşkilatımın, milletvekillerimin orada kapı kapı dolaşarak, bunları işaret ederek CHP'nin belediyecilik anlayışı budur, deprem yaşandı burada, depremde merkezi yönetim olarak geldik, gördüğünüz yapılaşmaları yaptık, AK Parti bu, ana muhalefet bu... Deprem gerçeği bize daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini söylüyor.

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Sıfır atık projesi ile dünyaya örnek olacak katı atık projesini hayata geçirdik. Millet bahçelerimiz 2018 ve 2019 seçimlerindeki en önemli projelerimizdi. 67 milyon matrekare büyüklüğe sahip 113 millet bahçesini açtık. Hedefimiz sayısını 410'a çıkarmaktır. 2B meselesini çözerek ihtilafları ortadan kaldırdık. Belediyelerimize yapılan hibe miktarlarını da yıldan yıla yükselttik. 45 milyar tutara sahip 321 projenin uygulaması sürüyor. Önümüzdeki yıl için ilave 30 milyar liralık finansman kaynağını da devreye alacağız.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Sokak hayvanları meselesi... Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerek.

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2019 seçimlerinde yayınladığımız manifestoyu asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Alt yapı ve ulaşım sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre yönetilecek.

Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden ailenize kadar en ufak bir lüks şatafat görüntüsüne mahal vermemelisiniz.