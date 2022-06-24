Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helikopter' göndermesi: Ben sizi yukarı baktırmayacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde helikopter olmadığını söylerken üzerinden helikopter geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının helikoptere olan bakışını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Ben sizi yukarıya baktırmayacağım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Erdoğan, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde bölgeye giden ve yangın bölgesinde helikopter olmadığını söylerken üzerinden helikopter geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
"SİZİ YUKARIYA BAKTIRMAYACAĞIM"
Yangına müdahale için geçen helikopterlere CHP kurmaylarının bakışını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Bakın, ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın çünkü yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, yapıldı." ifadelerini kullandı.