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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helikopter' göndermesi: Ben sizi yukarı baktırmayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde helikopter olmadığını söylerken üzerinden helikopter geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının helikoptere olan bakışını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Ben sizi yukarıya baktırmayacağım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna helikopter göndermesi: Ben sizi yukarı baktırmayacağım
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Erdoğan, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde bölgeye giden ve yangın bölgesinde helikopter olmadığını söylerken üzerinden helikopter geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"SİZİ YUKARIYA BAKTIRMAYACAĞIM"

Yangına müdahale için geçen helikopterlere CHP kurmaylarının bakışını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Bakın, ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın çünkü yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, yapıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helikopter' göndermesi: Ben sizi yukarı baktırmayacağım
OYNAT 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helikopter' göndermesi: Ben sizi yukarı baktırmayacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde helikopter olmadığını söylerken üzerinden helikopter geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının helikoptere olan bakışını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Ben sizi yukarıya baktırmayacağım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası etrafında bulunan yetkililerin gülümsediği görüldü.

Erdoğan'dan orman kundakçılarına yönelik sert çıkış: Caydırıcı olacaksa cezası idam olmalı
GÜNDEM
Erdoğan'dan orman kundakçılarına yönelik sert çıkış: Caydırıcı olacaksa cezası idam olmalı

Marmaris kundakçısının babası gözyaşları içinde anlattı: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi
FOTOĞRAF 13
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınını başlattığını itiraf eden kundakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yangının faili olan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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\"KEŞKE KENDİSİNİ ÖLDÜRSEYDİ\"<br><br>Son derece üzgün olduğunu söyleyen Kadir Ayhan, \"Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm... Çalışmaya gitmişti. Tıraş olup kıyafetlerini değiştirdi ve akşam üstü gelirim dedi.
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Yangın çıktı o da gelmeyince merak ettim. Ulaşamadım ve yangının arasında kaldığını düşündüm. Sonra motoru bulundu.
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Motordan sonra kendisinin yakalandığını duydum. Yapacak birisi değildi.
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Kendimiz arıcıyız. Ormandan ekmek yiyoruz. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi.
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Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi.\" ifadelerini kullandı.
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\"PERİŞANIM\"<br><br>Kadir Ayhan, 'Oğlunuz nasıl bir insandı?' sorusunu ise şöyle yanıtladı: Sessiz sakin bir insandı. Akşam 9-10'da yatar sabah 9'da kalkar. Sinirli ve agresif değildir. Perperişanım…
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Sacit Ayhan hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
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KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ<br><br>Sacit Ayhan, ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, \"Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim.
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'CESARET EDEMEDİM'<br><br>Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim.
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Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım\" dedi.
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Marmaris kundakçısının babası gözyaşları içinde anlattı: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi
Marmaris'teki orman yangının başlattığı tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan oğluna tepki göstererek, "Yapacağını hiç ummadığım birisiydi. Keşke orman yanmasaydı da kendisini öldürseydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medyayazısı dikkat çekti

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