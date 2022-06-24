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POLİTİKA

Erdoğan'dan orman kundakçılarına yönelik sert çıkış: Caydırıcı olacaksa cezası idam olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te üç gündür devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. AFAD’ın koordinesinde 26 Sivil tolum Kuruluşu’ndan 393 personel 47 araç geldiğini açıklayan ve yangının kontrol altına alındığını belirten Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Sadece orman mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber yanıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğandan orman kundakçılarına yönelik sert çıkış: Caydırıcı olacaksa cezası idam olmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te 4 gündür devam eden orman yangını ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında Orman Yangın Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de hazır bulunduğu açıklamada Erdoğan, Marmaris yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

“4 BİN 587 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi’nde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.20 da gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleşti. Anında müdahale yapıldı. Ve her an çok güçlenerek bu süreci devam ettirdik. İlk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engelledi. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bütün ekiplerimize çalışmaları sebebiyle şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 4 bin 587 personel sahada görev yapıyor. 405 arazöz ve 2202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA, 1169 araç bu yangın sürecinde görev yapmıştır. 61 hava aracı ile bu yangın da görev aldılar. AFAD’ın kongresinde 261 araç görevlendirildi” dedi.

YARDIM TEKLİFLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangını için gelen yardım tekliflerini de açıklarken, “Romanya ve İsrail’den hava aracı yardım teklifinde bulunulmuş. Kendi araçlarımızla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu arada Azerbeycan’dan teklif yapıldı. Bir uçak çalışmalarda yerini aldı. Tabii bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti” dedi.

"344 KİŞİYE BARINMA HİZMETİ"

AFAD’ın koordinesinde 26 Sivil tolum Kuruluşu’ndan 393 personel 47 araç geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müdahale çalışmalarında 15 Afet Grubu görev almaktadır. Her hangi bir can kaybı yoktur. 47 hastaya müdahale edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulansla, toplam 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır. 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Yangınlar sırasında toplam 131 hane 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen ailelere 288 bin TL yardımda bulunmuştur. Şu an gerek kara ve havadan çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar Vahit bey, Süleyman bey hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Hiçbir an burayı yalnız bırakmadılar. Ve bu süreci devam ettirecekler. Ben de tüm arkadaşlarımıza, tüm sivil vatandaşlarımıza milletim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

"YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dalaman’dan gelişinde helikopter ile yanan saha üzerinde yaptıkları incelemede küçük ölçekli dumanlar gördüklerini belirterek, “Dalamandan helikopterle gelişimizi yaptık. Her hangi bir bir yerde bir şey var mı baktık. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumdadır. 4 bin hektarı buldu gözüküyor. Bu 4 bin hektarın kontrol altına alınması ile bir taratan ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Burada da ağaç dikim çalışmaları ile beraber bu sıkıntıyı gidereceğiz. Çam balı ormanlarının Yüzde 5’lik kısmı zarar gördü. Bunların zararlarını gideririz” dedi.

"İDAM CEZASINI TARTIŞMALIYIZ"

Ormanı yaktığını itiraf eden tutuklu sanık hakkında, konuşan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'idam' fikrini destekleyen açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor idama mı? Sultan Fatih ne diyor, 'ormanımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum" dedi.


Marmaris yangının 3. günü: Duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar ulaştı
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Marmaris yangının 3. günü: Duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar ulaştı

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler havadan ve yerden sürerken zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Marmaris kundakçısının babası gözyaşları içinde anlattı: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi
FOTOĞRAF 13
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınını başlattığını itiraf eden kundakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yangının faili olan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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\"KEŞKE KENDİSİNİ ÖLDÜRSEYDİ\"<br><br>Son derece üzgün olduğunu söyleyen Kadir Ayhan, \"Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm... Çalışmaya gitmişti. Tıraş olup kıyafetlerini değiştirdi ve akşam üstü gelirim dedi.
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Yangın çıktı o da gelmeyince merak ettim. Ulaşamadım ve yangının arasında kaldığını düşündüm. Sonra motoru bulundu.
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Motordan sonra kendisinin yakalandığını duydum. Yapacak birisi değildi.
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Kendimiz arıcıyız. Ormandan ekmek yiyoruz. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi.
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Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi.\" ifadelerini kullandı.
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\"PERİŞANIM\"<br><br>Kadir Ayhan, 'Oğlunuz nasıl bir insandı?' sorusunu ise şöyle yanıtladı: Sessiz sakin bir insandı. Akşam 9-10'da yatar sabah 9'da kalkar. Sinirli ve agresif değildir. Perperişanım…
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Sacit Ayhan hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
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KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ<br><br>Sacit Ayhan, ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, \"Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim.
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'CESARET EDEMEDİM'<br><br>Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim.
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Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım\" dedi.
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Marmaris kundakçısının babası gözyaşları içinde anlattı: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi
Marmaris'teki orman yangının başlattığı tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan oğluna tepki göstererek, "Yapacağını hiç ummadığım birisiydi. Keşke orman yanmasaydı da kendisini öldürseydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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