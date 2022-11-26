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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programı öncesinde "Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır" paylaşımında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Konya Türkiye Yüzyılına hazır paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Konya'da toplam 18 milyar liralık pek çok eser ve hizmetin resmi açılışını yapacağız. Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır." değerlendirmesini yaptı.

Paylaşımda, bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini okuduğu, Türkiye Yüzyılı için hazırlanmış beste eşliğinde, Konya'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ve AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımların gösterildiği bir de video yer aldı.

Video, "Konya'mıza kazandırdığımız bu eserler, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadeleriyle sona eriyor.

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