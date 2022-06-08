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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Rahat olun seçimi kazanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti kampında milletvekillerine sosyal medya uyarısı yaptı. Sosyal medya ile iktidar olunmayacağını söyleyen Erdoğan, "Rahat olun. Bu seçimleri de alacağız. Biz çok çalışacağız. Gayret edeceğiz. Biz iyi görünüyoruz, iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan milletvekillerine: Rahat olun seçimi kazanacağız
Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti'nin Kızılcahamam'da yaptığı kamp sona erdi. 2023'te yapılacak genel seçimlere hazırlık startının verildiği kampta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle baş başa ve gruplar halinde görüştü. Milletvekillerine sosyal medyada yaratılan algıya aldanmamaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, milletin söyleyeceği son sözün önemli olduğunu söyledi.

"Biz sahaya bakarız"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sosyal medyaya bakılarak bir sonuca varılamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben daha önce de söylüyordum ‘Twitter cıvıtır’ diye. Ben sosyal medyaya böyle bakıyorum. Biz sahaya bakarız." dedi.

"Seçim sosyal medyada kazanılmaz"

Sosyal medya ile iktidar olunmayacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, “Seçim sosyal medyada değil, sahada kazanılır. Bizim için sosyal medya söylemleri değil, sahada milletin ne dediği önemli.” ifadelerini kullandı.

"Rahat olun, seçimleri alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2023'teki seçimleri kazanacaklarının altını çizdi. Erdoğan konuyla ilgili, "Rahat olun. Bu seçimleri de alacağız. Biz çok çalışacağız. Gayret edeceğiz. Biz iyi görünüyoruz, iyi durumdayız." şeklinde konuştu.

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