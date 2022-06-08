Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kesimin refahı için paketler hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcaham kampında, işçiden işveren, esnaftan çiftçiye kadar toplumun her kesiminin sıkıntılarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, istişare ve değerlendirme toplantısını "2023 seçimlerinin startı" olarak değerlendirdi.

PAKETLER ÇARE OLACAK

Toplantıda, enflasyonla mücadele mesajı veren Erdoğan, "Özellikle dünyada pandemi etkisiyle ortaya çıkan enflasyon var. Enflasyonun alt gelirlileri ve sabit gelirliler üzerindeki etkisinin farkındayız. Sıkıntıların da ne yaptığımızın da farkındayız. 40 yıllık siyaset tecrübem var. Siyaseten bu işi çözebilecek biziz. Sorunların hepsini çözeceğiz. Her kesimden vatandaşın refah seviyesini artıracak, sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyoruz" dedi.

EMANETİ DEVRALACAĞIZ

CHP'li İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla belediyelerindeki sıkıntılara dikkat çeken Erdoğan, "Her gittiğimde vatandaş bu illerdeki derinleşmiş meseleleri bize anlatıyor. 2023'e çok hızlı ve iyi hazırlanacağız. Tekrar emaneti devralıp yola devam edeceğiz" diye konuştu.

FINDIK RAKAMI MEMNUN EDECEK

Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili de vekillere uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Erdoğan, "Toplumda sosyal medyasız da yaşayan büyük bir kesim var. Bu kesim hayatın gerçekleri ile hareket ediyor. Sosyal medyadaki meseleler üzerinden sahaya bakmak doğru değil" sözleriyle uyardı. Bir Karadeniz milletvekilinin fındık rakamlarını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan, “Fındıkta sizi de bizi de memnun edecek bir rakam açıklanacak” dedi.

Sığınmacı kelimesini sevmiyorum

Göçmenlerle ilgili politikaların gündeme gelmesi üzerine Erdoğan’ın “Sığınmacı kelimesini sevmiyorum, aşağılayıcı bir hali var. Sığınmacı politikalarımız mevcut, biz bunu anlatamıyoruz. Daha iyi anlatmalıyız. Muhalefetin bu konudaki yaklaşımı insani değil, biz insani yaklaşacağız” dediği kaydedildi. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine bir milletvekili, Macaristan’ın 172 sığınmacıdan 7 tane belgesel çektiğini, belgesellerde sığınmacıların duygularının aktarıldığını, Türkiye’de bu gibi projelerin yapılabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da “Mutlaka belgeseller çekilmeli” diyerek destek verdiği belirtildi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

İş birliği ziyareti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde