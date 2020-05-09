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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Zafer Günü' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü" dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında "75. yıl dönümünde 9 Mayıs Zafer Günü'nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandıç

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığınca paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum, 75. yıl dönümünde 9 Mayıs Zafer Günü'nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığa büyük acılar getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş 2. Dünya Savaşı'nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıl dönümü, uluslararası barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor. Türkiye ve Rusya'nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf ettikleri ortak gayretlerin önemini, bu fırsattan yararlanarak bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Mesajda, "Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum." ifadeleri kullanıldı.

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