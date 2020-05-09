Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın hastanelerine teftiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki pandemi hastanesine gitti. Havadan incelemelerde bulunduktan sonra Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı pandemi hastanesine giden Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer de eşlik etti.
Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek üzere harekete geçmişti.
Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastanelerin yapım aşaması da Erdoğan tarafından yakından takip ediliyor.
Öğle saatlerinde Huber Köşkü'nden havalanan Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer eşlik ediyor.