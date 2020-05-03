Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Sancaktepede yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
TÜRKİYE

Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi

Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor. Sancaktepe’de yüzde 80’i tamamlanan hastane görüntülendi. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Pandemi hastanesi drone ile havadan da görüntülendi.
Pandemi hastanesi drone ile havadan da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Sancaktepe’de 9 Nisan’da çalışmalarına başlayan hastanenin yüzde 80’i tamamlandı. 70 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, toplamda 184 bin metrekare alana kurulu. İki bölüm halinde 8 bloktan oluşan bin 8 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor.

Hastanenin içinden görüntü.

Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu hastane, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip olacak. Her hastane inşaatında ise 4 bin işçi üç vardiya şeklinde çalışıyor. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.

Pandemi hastanesi drone ile havadan da görüntülendi.

Sancaktepe’deki hastane dün basın mensuplarına açıldı. Tek katlı son teknoloji ile hazırlanmış hastanede, tek kişilik odalarda hastanın rahat etmesi için her türlü konforun düşünüldüğü görüldü. Tamamlanan odalara hasta yatakları yerleştirilirken, televizyondan refakatçı koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkatlice hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sosyal medyadan görüntülerini paylaştığı sahra hastanesi büyük beğeni toplarken, çok kısa sürede inşa edilen hastanelerin kalitesi ise göz doldurdu. Pandemi hastanesi drone ile havadan da görüntülendi.

Hastanenin içinden görüntü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe’de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, ’’Yeşilköy ve Sancaktepe’de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız’’ dedi. Erdoğan, ayrıca biner yataklı hastanelerin 45 gün içerisinde bitirilecek halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
FOTOĞRAF 12
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Sancaktepe’de 9 Nisan’da çalışmalarına başlayan hastanenin yüzde 80’i tamamlandı.
Title
70 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, toplamda 184 bin metrekare alana kurulu. İki bölüm halinde 8 bloktan oluşan bin 8 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor.
Title
Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu hastane, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip olacak.
Title
Her hastane inşaatında ise 4 bin işçi üç vardiya şeklinde çalışıyor. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.
Title
Sancaktepe’deki hastane dün basın mensuplarına açıldı. Tek katlı son teknoloji ile hazırlanmış hastanede, tek kişilik odalarda hastanın rahat etmesi için her türlü konforun düşünüldüğü görüldü.
Title
Tamamlanan odalara hasta yatakları yerleştirilirken, televizyondan refakatçı koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkatlice hazırlandı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sosyal medyadan görüntülerini paylaştığı sahra hastanesi büyük beğeni toplarken, çok kısa sürede inşa edilen hastanelerin kalitesi ise göz doldurdu.
Title
Pandemi hastanesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe’de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, ’’Yeşilköy ve Sancaktepe’de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız’’ dedi.
Title
Erdoğan, ayrıca biner yataklı hastanelerin 45 gün içerisinde bitirilecek halkın hizmetine sunulacağını belirtti.
Title
Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor. Sancaktepe'de yüzde 80'i tamamlanan hastane görüntülendi. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.
Abone Ol Google News
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsız vatandaş gözaltında

Duyarsız vatandaş gözaltında

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.
Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.
Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.
Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Taksim'in simge yapılarından biri hızla yükseliyor.
DSÖ'den<br> Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

"Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Her şey<br>kaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.
Rusya'da kabus

Rusya'da kabus

Virüs son 24 saatte resmen sıçrama yaptı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

ABD'de koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü.
48 metre kaldı

48 metre kaldı

​Bitiğinde dünyanın en büyüğü olacak.
TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

Yan yola uçan araç paramparça oldu, 1 kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.