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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 2023’te sandıktan silme çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın Gümüşhane İl Danışma Toplantısı’na telefonla bağlanarak partililere hitap etti. Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız. 2023’te Cumhur İttifakı olarak Gümüşhane’den silme çıkmaya kararlı mıyız? Bu malum takıma da gereken dersi vermeye de hazır mıyız?” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim mesajı: 2023’te sandıktan silme çıkacağız
Binali Yıldırım, toplantı sırasında telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak “Sayın Cumhurbaşkanım, Gümüşhaneliler sesinizi duymak istiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın AK Parti Gümüşhane İl Danışma Toplantısı’na telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

BU TOPLANTILAR ÇOK ÖNEMLİ

  • Erdoğan, İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek “Gerek ana kademe gerek kadın kollarınız gerek gençlik kollarınız olarak danışma meclisi toplantılarımızın önemini, ehemmiyetini zaten sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. Şu anda, yaklaşık 1,5 yılın kaldığı seçimler öncesinde bu yapılan danışma meclisi toplantılarımızın ne kadar önemli olduğu malumunuzdur. Hele hele Gümüşhane’miz için bu çok çok farklılık arz ediyor ve şimdi de inşallah Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın yapılışıyla birlikte Gümüşhane, Bayburt çok daha faklı noktaya gelecek.” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

DİMDİK AYAKTAYIZ

Salondaki gençlerin, “Dik dur eğilme, AK gençlik seninle” sloganları üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

  • “Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız. Ayakta tutun yeter ki Gümüşhane’mizi her zaman olduğu gibi çok çok farklı müstesna bir şekilde inşallah 2023’e hazırlayın. 2023’te Cumhur İttifakı olarak Gümüşhane’den silme çıkmaya kararlı mıyız? Bu malum takıma da gereken dersi vermeye de hazır mıyız? Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kolları olarak inşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle 2023’te ben inanıyorum ki Gümüşhane ve Bayburt gayet başarılı bir netice almak suretiyle inşallah her zaman olduğu gibi Gümüşhane’nin sesi, Bayburt’un sesi çok daha farklı, çok daha güçlü çıkacaktır.”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 2023'te helallik sandıkta görülecek
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 2023'te helallik sandıkta görülecek
AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Gümüşhane'de partisinin İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çıkışıyla ilgili, 'Ana muhalefet partisi genel başkanı, helallik istiyor; verelim gitsin. Demek ki gitmeye karar verdi. Hayırlı olsun, gitsin. Bizim milletimiz; cömerttir, helallik isteyene helalliğini verir. Bizim helallik vermemiz yetmez. 2023'te helallik, sandıkta görülecek. Eğer bir insanı sevmezseniz ülkeye hizmet edemezsiniz. Bizim başarımızın arkasında millet sevdası ve sevgisi var.' dedi.
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