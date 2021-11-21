Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 2023’te sandıktan silme çıkacağız

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da yaptığı açıklamada muhalefet partilerine yüklendi. Türkiye'de tutarlı, ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu ifade eden Bakan Gül, "Türk demokrasisinin en önemli sorunu ciddi bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olmasıdır. Projesi, vizyonu ve gelecek tasavvuru olmayan bu muhalefetin halini milletimiz çok iyi bilmektedir." dedi.