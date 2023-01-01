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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi tartışmalarına tepki: Yetkinin kimde olduğunu bilmiyorlar

Seçimle ilgili yetki tartışmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir" dedi. Erdoğan, muhalefete ilişkin, "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

15:30 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, seçim kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin muhalefetin itirazları soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçimle ilgili yetkinin kime ait olduğunu bilmediğini dile getirdi.


60 günlük uygulamaya değinen ve muhalefetin de 14 Mayıs tarihini konuşmaya başladığını anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:


'Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir'


""Hukuk farklı bir şey. Bunun yanında guguk farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır ve ne diyor Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin bir de örnek verdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

'14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar'


"Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'nunda ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün nedir seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır."





#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi tartışmalarına tepki: Yetkinin kimde olduğunu bilmiyorlar
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