Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan ayı bu yıl başka bir güzel, bir başka huzurlu. Salgın döneminde eğitim öğretim faaliyetlerini gerek yüz yüze gerek uzaktan eğitimle aksatmadan devam ettirdik. Siz saygıdeğer hocalarıma özellikle şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.

2021-2022 eğitim öğretim yılının dörtte üçünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son güne kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.

Hocalarımızın hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Öğretmenlerimizi eğitim-öğretim sistemimizin kilit taşları olarak görüyoruz.

OYNAT 02:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sosyal medya' vurgusu: Evlatlarımız yabancı kültürlerin etkisine giriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çocukların yabancı kültürlerin etkisine daha çok girdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aile ortamından başlayarak küçük yaştan itibaren çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılama mücadelesi vermeliyiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Eğitim ortamlarımızı insani, fiziki, bilimsel ve teknolojik bakımdan geçmişle mukayese edilemeyecek seviyelere çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık.

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"ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 75'İ BİZİM DÖNEMİMİZDE ATANDI"

351 bin yeni derslik inşa ederek, okullarımıza 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı.

OECD ülkeleri içinde en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimizdir.

Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşını en yüksek, zorunlu ders saatini en az tutan ülkedir. Öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük.

"EVLATLARIMIZ YABANCI KÜLTÜRLERİN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR"

Manevi boyutu eksik kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse, manevi yönü ihmal edilmiş eğitim ve öğretim de toplumumuzu ifsad edecektir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisi altına girmiş olduğunu görüyoruz. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Aile ortamından başlayarak çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizin aşılamasının mücadelesini vermeliyiz.

Ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri inşa edebiliriz. Sizlerin emeği ve fedakarlığıyla nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en kritik görevlerinden birini üstlenen öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehit düşen öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebedi aleme geçmiş tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum."