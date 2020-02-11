Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın "daha yıkılmadı mı" diye sorduğu Belde Evlerinin yıkımına başlandı
ORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha yıkılmadı mı" diye sorduğu Belde Evleri'nin yıkımına başlandı

Ordu'da 200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı Belde Evleri'nin yıkımına başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu

site için yıkım kararı verildi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de sosyal medya hesabından yıkım çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşılmıştı.
Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşılmıştı.

Mayıs 2018'de ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli Belde Evleri için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı.

Projenin iptali için 110 bin imza toplandı

Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplandı.

Erdoğan yakından takip ediyordu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu ve "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği sitenin yıkımına bu sabah başlandı.

İHA

Karadeniz kıyısındaki gökdelenin yıkılacağı haberini veren başkan Güler: Tehditler vız gelir tırıs gider
GÜNDEM
Karadeniz kıyısındaki gökdelenin yıkılacağı haberini veren başkan Güler: Tehditler vız gelir tırıs gider

Erdoğan talimat vermişti: Ayder'de salıncaklar tek tek söküldü
GÜNDEM
Erdoğan talimat vermişti: Ayder'de salıncaklar tek tek söküldü

İHA

Belediye meclisi olağanüstü toplandı

Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisini topladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti. İptal kararının ardından konu mahkemelere taşındı.

Yaylalardaki kaçak yapılara yıkım
EKONOMİ
Yaylalardaki kaçak yapılara yıkım

3 ayrı dava açıldı

Projeyi hayata geçiren İntaya-Köksal İnşaat-Özmen İnşaat yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için üç ayrı dava açtı. Yargı konsorsiyumun lehine karar verirken, Ordu Büyükşehir Belediyesinin istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesine başvurdu. Konuyu görüşen Ordu İdare Mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi.

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Gündem

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Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı 35 ilde eğitimi etkiledi. Van, Rize, Trabzon, Bitlis, Artvin, Düzce, Giresun, Karabük, Zonguldak, Ordu, Şırnak, Kastamonu, Hakkari, Bolu, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Siirt, Batman, Sivas, Erzurum, Aksaray, Kars, Kayseri, Nevşehir, Bursa, Tokat, Sinop, Konya, Niğde, Yozgat, Erzincan, Ağrı, Adıyaman ve Amasya'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
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