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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentoptan destek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.

'Milletime sesleniyorum: Fransız mallarını almayın'
OYNAT 00:59
'Milletime sesleniyorum: Fransız mallarını almayın'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da Türk mallarının boykot edilmesine tepki göstererek 'Nasıl ki Fransa'da Türk markalı ürünleri almayın deniyorsa. Ben de şimdi milletime sesleniyorum: Sakın Fransız markalara iltifat etmeyin. Bunları satın almayın' ifadelerini kullandı.

Fransız ürünlerine boykot: Türkiye'de de hızla yayılıyor
EKONOMİ
Fransız ürünlerine boykot: Türkiye'de de hızla yayılıyor


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