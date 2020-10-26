Fransız ürünlerine boykot: Türkiye'de de hızla yayılıyor

Fransa'da bir öğretmen derste öğrencilerine Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerini göstermiş ve 16 Ekim'de başı kesik halde ölü bulunmuştu.

Olayın ardından Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları hedef gösteren açıklamalarda bulunurken, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler ise devlet kurumlarına ait binalara yansıtıldı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Fransa'da cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar ve kapatma tehditleri de artışa geçince Müslüman dünyasından Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı.

BOYKOT ÇAĞRILARI BAŞLADI

İslam ülkeleri Fransa'nın tutumunun ardından Fransız mallarına bir bir boykot uygulamaya başladı.

Marketlerin raflarından Fransız ürünleri kaldırılırken vatandaşlara ise Fransız mallarının bulunduğu listeler gösterilerek alınmaması yönünde çağrılar yapılmaya başladı. Dünya genelinde çığ gibi büyüyen boykot çağrılarına Türkiye'de katıldı.

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TÜRKİYE'DE DE HIZLA YAYILIYOR

'Gıda Güvenliği Hareketi' isimli kurum tarafından 'Müslümanlara Çağrı' başlıklı bir bildiri yayınlanarak Fransız mallarına yönelik boykot çağrısında bulunuldu.

Kurumun bildirisinin ardından boykot çağrıları kısa süre içerisinde sosyal medyada da hızla yayılırken, binlerce kişi 'Fransızmı Asla' 'FranceBoycott' etiketleri altında Fransa'nın Müslümanlara yönelik tutumunu eleştirerek boykota destek verdi.

DÜNYA Fransız web sitelerini siber saldırı dalgası vurdu

KATAR VE KUVEYT'TEKİ MARKETLERDEN BOYKOT

Katar'da bazı marketler Arap ve Müslüman dünyasını Fransız ürünlerini boykot yapmaya çağırırken Fransız ürünlerini raflarından kaldırdı. Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri tarafından yapılan açıklamada, "Bir sonraki duyuruya kadar Fransız ürünlerini tüm şubelerimizden çekmeye başladık" ifadesi kullanıldı.

Kuveyt'teki marketler ise bütün Fransız ürünleri toplayıp depolara göndererek ürünlerin satışını durdurdu.

Ülkede Fransız ürünlerinin satıldığı raflara "Fransız ürünleri yok", "Boykot" ve "Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini kınıyoruz" şeklinde yazılar asıldı.

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Fransız mallarına yönelik çok sayıda ülkede boykot başladı.

FAS'TA DA BOYKOT BAŞLADI

Fas'ta aktivistler, sosyal medyada profil fotoğraflarını değiştirdi, yerine "Muhammed Resulullah" yazısını koydu. Fransız mallarına boykot başlatarak, bütün Müslümanlara boykota katılma çağrısı yaptılar.

DÜNYA Fransız mallarına boykot dalgası

CEZAYİR

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransız yetkililerin İslam karşıtı ifade ve uygulamalarına tepki gösterilerek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'dan, Macron'a karşı tutum sergilemesi talep edildi.

Fransız mallarına yönelik çok sayıda ülkede boykot başladı.

Başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere ülkenin tüm devlet kurumlarından Macron'un ifadelerini kınaması, diplomatik, siyasi ve ekonomik adımlarla cevap verilmesi istendi.

Açıklamada, "Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretlerini ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'e saldırılarını sürdürmesi, tüm dünyadaki Müslümanlara açıkça saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.

YEMEN

Yemen Vakıflar Bakanı Ahmed Atiyye, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'yı boykot çağrısında bulunarak, üzerinde "Fransız ürünlerini boykot edin, Macron ve Fransa, ümmetin peygamberine hakaret ediyor. Resulullah kırmızı çizgimizdir." yazılı bir fotoğraf paylaştı.

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Fransız mallarına yönelik çok sayıda ülkede boykot başladı.

LİBYA

Libya Başkanlık Konseyi üyesi Muhammed Zayid, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un ifadelerini kınayarak, Hz. Muhammed'in kutsallığına kötü sözler ya da değersiz karikatürlerin dokunamayacağını belirtti.

Fransız mallarına yönelik çok sayıda ülkede boykot başladı.