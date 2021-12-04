​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak önlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitingini kana bulama hazırlığı yapan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

MİTİNGDE GÖREV YAPACAK POLİSİN ARACINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; teröristler, çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti.

Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

POLİSİN PATLAYICIYI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ

Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.

PATLAYICI DÜZENEK İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil uzantılı siyasete yer yok

OYNAT 00:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm fiyat hareketlerini ve kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuştu. Mal stoklayan firmaların gereken bedeli ödeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok da uzun olmayan bir sürede, İnşallah, tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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