"ENERJİDE HER KONUDA KENDİMİZE YENİ PENCERELER AÇTIK"

"ENERJİDE HER KONUDA KENDİMİZE YENİ PENCERELER AÇTIK"

Dünya siyasi, ekonomik, askeri krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi başarıdır. Biz attığımız her adımı büyük zorluklara rağmen tarihi başarılar sayesinde gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Küresel ticaret çekişmelerinin ortasında kaldık. Enerjide her konuda kendimize yeni pencereler açtık. Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek koruma kalkanı oluşturduk. İklim kriziyle mücadelede geri durmadık.