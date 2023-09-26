Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. Ülkemizi, dünyada hak ettiği yere getirmek için mücadele veriyoruz. Dış politika kulvarında çok yoğun bir gündemimiz vardı. Gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak OVP'yi kamuoyuyla paylaştık. OVP'nin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de olumluydu. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça, yatırım miktarının yükseldiğini göreceğiz. 3 yıl sonra 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü yakalayacağız. OVP ekonomide yol haritamız olacak. OVP'nin tamamlayıcı niteliğindeki 12. kalkınma programını halkımızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 84 milyonun hedefi ve idealidir.
"G20'DE AKTİF ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bu sene 18.'si G20 zirvesine iştirak ederek, ülkemizin tezlerini kararlılıkla savundum. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için ülkelerin atabileceği adımları gündeme taşıdık. G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimine karşı teyakkuz halinde olacağız. Ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sudan'ın bir önce istikrara kavuşması temennimizdir. 81 vilayet ve ilçelerinden gelen gençlerimizle Külliye salonunda yaptığımız buluşma müstesnaydı. Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Cuma günü İzmir'de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.
GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR MÜJDESİ
Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iradesine sahip çıkma azmini gösteren son seçimlerle birlikte Türkiye'ye yönelik ilgi tüm dünyada artmış durumdadır. Bu hakikatı BM Genel Kurulu'na katıldığımızda bir kez daha müşahade ettik. BM'nin tam karşısında yer alan Türk Evimiz bu sene de diplomasimiz en önemli merkezlerinden biriydi. Cezayir, Polonya, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail ve NATO Genel Sekreterinin de aralarında olduğu pek çok liderle görüşme gerçekleştirildi. Ahıska Türkü kardeşlerimize kimliklerini takdim ettik.
"ELON MUSK'A YATIRIM DAVETİ YAPTIM"
Türkevi'nde pek çok liderle görüşmeler gerçekleştirdik. Amerikan iş dünyasıyla bir araya geldik. Elon Musk'ı kabulümüzde kendisini yatırım yapmaya davet ettim. BM Genel Sekreteri, ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel Kurul konuşmamızda İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çektik hem de aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ettik. Eşim emine Erdoğan himayesinde Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanına imza attık. Herkesi imza atmaya davet ediyoruz.
EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Türkiye olarak nasıl BM'nin reform ihtiyacını dile getiriyorsak aile müessesinin korunması çalışmalarına bayraktarlık yapmakta kararlıyız. Ülkemiz için de özgün projelerle örnek olacak, aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacağız. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık.
ERMENİSTAN'A UYARI
Nahçıvan, konumu itibari ile de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2020'deki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Dün enerji konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla ilişkimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için önlemler alınmıştır. Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi refah bir havzaya dönüştürmeyi istiyoruz. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen 21 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma hamlelerini artıracağız.
"ENERJİDE HER KONUDA KENDİMİZE YENİ PENCERELER AÇTIK"
Dünya siyasi, ekonomik, askeri krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi başarıdır. Biz attığımız her adımı büyük zorluklara rağmen tarihi başarılar sayesinde gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Küresel ticaret çekişmelerinin ortasında kaldık. Enerjide her konuda kendimize yeni pencereler açtık. Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek koruma kalkanı oluşturduk. İklim kriziyle mücadelede geri durmadık.
"TÜRKİYE'SİZ HİÇBİR PROJE HAYATA GEÇİRİLEMEYECEKTİR"
Savunma sanayinde dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel yönetim ve güvenlik mimarisine meydan okuyan bir ülkeye kapıların açılması elbette beklenemez. Bu gerçek Türkiye'siz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğidir. Bu denemeleri yapanların hepsi gelip Türkiye'nin desteğine talip olmak mecburiyetinde kaldılar.