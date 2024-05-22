Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Diyanet Vakfı'mı 49 yıldır dünyada iyilik tohumları ekmeye, kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfı, görkemli bir çınar gibi tüm dünyaya dal budak salıyor. Dünyanın 149 ülkesindeki yardım faaliyetleriyle vakfımızla gurur duyuyoruz. Rabbim sizde, tüm vakıf insanlarından razı olsun. Yurt içindeki 1.003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesindeki eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve yardım faaliyetleri ile medarı iftiharımız olan Türkiye Diyanet Vakfımızla gurur duyuyoruz.

Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, esasen dinimizin bizlere emridir.

Komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Hemen yanımızdaki insani dramlara sessiz kalamayız.

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz.

7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler.

Kimse aklımızla alay etmesin.Sanmayın ki, Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunları tutmayacak! Sanmayın zalimlerin yaptıkları yanlarına kâr kalacak! Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Gazzeli mazlumların kanı işgalcilerin ve hamilerinin alnına yapışmıştır. Hep birlikte gördük ve takip ettik. Hamas ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. İsrail Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu. Batılı güçler tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamın önüne geçilemez.

"DÜNYA YENİ ÇATIŞMALARA GEBE"

Netanyahu siyasi ömrünü uzatmak için antisemitizmi körüklüyor, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la geçen hafta yaşanan gerilim bunun sadece işaretiydi. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, kadın ölmeden insanlığa dair umutlar kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır, soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan budur. İsrail Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren ülke, güya basın özgürlüğü sırasında bölgedeki birçok ülkeden üst sırada yer alabiliyor. Bunun gibi pek çok kayırmacılığı görüyoruz. Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki bilgi ve belgeleri muhataplarımıza iletiyoruz. Türkiye Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerinin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 milyonu geçti.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ DİK VE DİRAYETLİ DURUŞLARIYLA İNSANLIĞIN YÜZ AKI OLDULAR"

İsrail ile olan ithalat ve ihracat işlemini geçen ay tamamen durdurduk. İsrail'i ateşkese zorlamak için dost ve kardeş ülkeler nezdinde diplomatik temaslarımızı artırdık. Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi Filistin devletinin tanınması ve katliamların durmasıdır. Uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz. Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen dik ve dirayetli duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular. 229 gündür uyguladığı soykırıma rağmen İsrail yönetimi Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok etmedi. Filistinliler yaralandılar, öldürüldüler, göçe zorlandılar, açlıkla sınandılar, işkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. Buradan Gazze'nin yiğit evlatlarını bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.



