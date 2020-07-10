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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Özgürlüğüne kavuştu hamdolsun​

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Özgürlüğüne kavuştu hamdolsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun.‬ Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. ‪Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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