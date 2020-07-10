Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Özgürlüğüne kavuştu hamdolsun​

Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?

Ayasofya'nın cami olması için büyük bir mücadele veren şair, gazeteci ve siyasetçi Osman Yüksel Serdengeçti yazdığı bir yazı sebebiyle idam cezasıyla yargılanmıştı. Yazısında Ayasofya'ya 'Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?' diye soran Serdengeçti'nin mahkemedeki unutulmaz savunması da kayıtlara geçmişti.



