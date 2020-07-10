Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Erdoğan 'hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9Jc
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9Jc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.
- Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.