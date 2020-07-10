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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofyanın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı Hayırlı olsun
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı: Ayasofya Diyanet'e devredildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Kararnamede, "Ayasofya Camiinin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet'e devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Erdoğan 'hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi
GÜNDEM
'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.

Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil
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Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil
Ayasofya ile ilgili olarak 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayrıca gerekçede, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.

  • Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

Necip Fazıl'ın sesinden
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Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
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“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.


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