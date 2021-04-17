Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan KKTCde Kuran kurslarının kapatılmasına tepki Vicdanları yaraladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılmasına tepki: Vicdanları yaraladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, laiklik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle ülkede yer alan Kur'an kurslarının kapatılmasına karar verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Laiklik, bireyin din ve vicdan hürriyetinin bir güvencesidir. KKTC'de Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan KKTCde Kuran kurslarının kapatılmasına tepki: Vicdanları yaraladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

KKTC Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ersan Saner ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, alınan bu kararı ve sonrasında yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği KKTC ziyareti çerçevesinde konuyla ilgili değerlendirmelere devam ettiğini hatırlatan Oktay, "Devlet, gerekli gözetim ve denetimi sağlayarak herkesin din ve vicdan hürriyetini temin etmek durumundadır." ifadesini kullandı.

"Ramazan ayında vicdanları yaraladı"

"KKTC'de Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." diyen Oktay, millet egemenliğine dayanan mahkemelerin, kararlarında milletin din ve vicdan özgürlüğünü yaralayacak hükümlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin geçmişte bu gibi laiklik kisvesi altında vicdanı yaralayan yaklaşımlarla uzun yıllar kaybettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu süreçleri geride bıraktığını kaydederek, şunları söyledi:

"Ülkemizde olduğu gibi nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin gözetim ve denetimi dahilinde din eğitimi verebiliyorsa KKTC'de de Din İşleri Dairesi’nin bunu yapabilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Biz, diğer pek çok alanda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an ve din eğitimi, yönetim ve denetim altyapısını, çalışma usul ve esaslarını da örnek bir model olarak KKTC ile paylaşmaya hazırız. Din ve vicdan özgürlüğü, en temel insan haklarından birisidir ve laiklik ilkesi bu hakkın kullanılmasına asla engel değildir."

"Laiklik, bireyin din ve vicdan hürriyetinin bir güvencesidir"

KKTC'nin kuruluş ruhuna, Kıbrıs Türk halkının yapısına ve milletin ruhuna hiçbir şekilde uymayan anlayışlara geçit verilmeyeceğinin altını çizen Oktay, "Laiklik, bireyin din ve vicdan hürriyetinin bir güvencesidir. Laiklik ilkesini kısıtlayıcı ve baskılayıcı bir şekilde yorumlayarak inanca zulüm aracı haline getirilecek bir yola girilmemelidir." dedi.

Atılan adımlar çerçevesinde kursların açık kalacağını ancak bunun yeterli olmayacağını belirten Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca Doğu Akdeniz'de haklı mücadelemizin devam ettiği bu süreçte ve 5 BM toplantısı arifesinde böyle gündemlerle kaybedecek vaktimiz yoktur. Kıbrıs Türk halkına baskı uygulayanları ve zulmedenleri ne yazık ki sevindiren bu kararın uygulamada Kıbrıs Türk halkının inanç özgürlüğünü ve iradesini dikkate alan bir şekilde düzenleneceğine inanıyorum. Bu sorunu kökten çözecek yasal düzenlemelerin yapılarak KKTC'de din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alınmasını önemsiyoruz ve takipçisi olacağız."

Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki: İdeolojik bir karar
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki: İdeolojik bir karar

28 Şubat KKTC'de hortladı: AYM ülkedeki Kur'an kurslarını kapattı
GÜNDEM
28 Şubat KKTC'de hortladı: AYM ülkedeki Kur'an kurslarını kapattı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapatılması asla söz konusu olamaz
OYNAT 02:02
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapatılması asla söz konusu olamaz
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması hakkında, 'Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının açıklanmasından önce bazı kimseler kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuşlar. Bana verilen bilgiye göre KKTC'de öyle bir mesele olamaz. Bu çok hassas bir konudur, düzeltilmesi ve spekülasyona son verilmesi en büyük dileğim. Burada inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü var' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
​Yazın nasıl denize gireceğiz

​'Yazın nasıl denize gireceğiz'

Antalya sahili balon balığı kaynıyor.
Trabzonda ikinci perde

Trabzon'da ikinci perde

​Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlıyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi

Modernize çekili top sistemlerinin TSK'ye teslimatları sürüyor.

​Hasankeyf-2 köprüsü açılıyor.

Turgut Özal'ın mezarı başında İnfitar Suresi'ni okudu.

​Meteoroloji hava tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.