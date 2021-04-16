Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki: İdeolojik bir karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi (AYM), ülkedeki Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

KKTC'ye çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Bakan Çavuşoğlu, Ersin Tatar ile ortak düzenlediği basın toplantısında AYM'nin Kur'an kursu kararına da değindi.

Bakan Çavuşoğlu: Bu ideolojik bir karardır

Konunun Türkiye'de büyük bir hassasiyet yarattığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Yargının bağımsızlığı ilkesi ve AYM'nin bağlayıcılığı her ülke saygı duyar fakat bu mahkemenin verdiği bir kararı eleştirmeyeceğiz demek değildir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın ideolojik bir karar olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Anayasa hükmüne göre verilmiş bir karar değildir. Yok laiklikmiş yok başka bir şeymiş... Laikliğin kendisi ne demektir? Herkesin dini inancını öğrenme garantisidir. Zamanlaması da manidar. 2018'de yapılan başvurunun şimdi karara bağlanması manidardır. Düzeltilmesi konusunda yapılan açıklamaları önemsiyoruz. Bu durum Türkiye'de büyük bir hassasiyet yarattı. Diliyoruz ki ideolojik yaklaşımlar olmasın." şeklinde konuştu.

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Ersin Tatar: Böyle bir şey söz konusu olamaz

Konuya ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Karardan büyük rahatsızlık duydum. KKTC'de böyle bir mesele olamaz. Müslüman olarak bu topraklardayız, bugünlere imanımızla geldik. Kur'an kurslarının kapatılması gibi bir konu olamaz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kursların açılması adına yetkiyi vereceğini ve denetleyeceğini ifade eden Tatar, "Düzeltilmesi ve spekülasyonlara son verilmesi en büyük dileğim." dedi.

OYNAT 02:02 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapatılması asla söz konusu olamaz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması hakkında, 'Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının açıklanmasından önce bazı kimseler kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuşlar. Bana verilen bilgiye göre KKTC'de öyle bir mesele olamaz. Bu çok hassas bir konudur, düzeltilmesi ve spekülasyona son verilmesi en büyük dileğim. Burada inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü var' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM 28 Şubat KKTC'de hortladı: AYM ülkedeki Kur'an kurslarını kapattı