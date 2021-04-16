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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki: İdeolojik bir karar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. Burada, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılmasına ilişkin kararına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bu ideolojik bir karardır. 2018'de yapılan başvurunun bu yıl Ramazan ayında karara bağlanması da manidardır. Yargı bağımsızlığı var ama kararlar eleştirilebilir. Düzeltilmesini umuyoruz." dedi. Konuya ilişkin bir açıklama da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Tatar, "Kur'an kurslarının kapanması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlundan KKTCde Kuran kurslarının kapatılması kararına tepki: İdeolojik bir karar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ortak basın toplantısı düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi (AYM), ülkedeki Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

KKTC'ye çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Bakan Çavuşoğlu, Ersin Tatar ile ortak düzenlediği basın toplantısında AYM'nin Kur'an kursu kararına da değindi.

Bakan Çavuşoğlu: Bu ideolojik bir karardır

Konunun Türkiye'de büyük bir hassasiyet yarattığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Yargının bağımsızlığı ilkesi ve AYM'nin bağlayıcılığı her ülke saygı duyar fakat bu mahkemenin verdiği bir kararı eleştirmeyeceğiz demek değildir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın ideolojik bir karar olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Anayasa hükmüne göre verilmiş bir karar değildir. Yok laiklikmiş yok başka bir şeymiş... Laikliğin kendisi ne demektir? Herkesin dini inancını öğrenme garantisidir. Zamanlaması da manidar. 2018'de yapılan başvurunun şimdi karara bağlanması manidardır. Düzeltilmesi konusunda yapılan açıklamaları önemsiyoruz. Bu durum Türkiye'de büyük bir hassasiyet yarattı. Diliyoruz ki ideolojik yaklaşımlar olmasın." şeklinde konuştu.

Ersin Tatar: Böyle bir şey söz konusu olamaz

Konuya ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Karardan büyük rahatsızlık duydum. KKTC'de böyle bir mesele olamaz. Müslüman olarak bu topraklardayız, bugünlere imanımızla geldik. Kur'an kurslarının kapatılması gibi bir konu olamaz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kursların açılması adına yetkiyi vereceğini ve denetleyeceğini ifade eden Tatar, "Düzeltilmesi ve spekülasyonlara son verilmesi en büyük dileğim." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapatılması asla söz konusu olamaz
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapatılması asla söz konusu olamaz
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması hakkında, 'Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının açıklanmasından önce bazı kimseler kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuşlar. Bana verilen bilgiye göre KKTC'de öyle bir mesele olamaz. Bu çok hassas bir konudur, düzeltilmesi ve spekülasyona son verilmesi en büyük dileğim. Burada inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü var' ifadelerini kullandı.

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