Gündem Altun Devletimiz kaybettiği canların hesabını soruyor
POLİTİKA

​​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör açıklaması

Altun: Devletimiz kaybettiği canların hesabını soruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehitlerimizin kanını yerde bırakılmadığını belirterek, "Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız" dedi.

Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK’nın hain bir saldırıyla Hakkari’de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli’de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak.

  • Son 3 günde;
  • ▪Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK’lı etkisiz hale getirildi.
  • ▪İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK’lı teröristlerden biri daha yakalandı.
  • ▪Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e ulaştı.

Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."

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