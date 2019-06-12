Vodafone Park saldırısını düzenleyen terörist Hakkari'de yakalandı

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen ve 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.
46 ŞEHİDİN SORUMLULARINDAN BİRİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ’PKK Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.