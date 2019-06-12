Gündem Vodafone Park saldırısını düzenleyen terörist Hakkaride yakalandı
HAKKÂRİ

Vodafone Park saldırısı faili Hakkari'de yakalandı

Vodafone Park saldırısını düzenleyen terörist Hakkari'de yakalandı

Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.

Haber Merkezi AA
Vodafone Park saldırısının ardından onlarca ambulans olay yerine intikal etmişti.
Vodafone Park saldırısının ardından onlarca ambulans olay yerine intikal etmişti.

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen ve 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.

46 ŞEHİDİN SORUMLULARINDAN BİRİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ’PKK Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'taki saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
GÜNDEM
Beşiktaş'taki saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

Şehit isimleri açıklandı! İşte Beşiktaş şehitlerinin isimleri ve memleketleri
ÖZGÜN
Şehit isimleri açıklandı! İşte Beşiktaş şehitlerinin isimleri ve memleketleri

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

​Pendik'te yollar göle dündü, trafik durma noktasına geldi.
Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

​Vodafone Park'taki bombalı saldırıda 46 kişi şehit olmuştu.
Sabit bıraktı

Sabit bıraktı

Piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı.
25 milyarlık<br>destek paketi

25 milyarlık
destek paketi

12 banka üzerinden KOBİ ve işletmelere verilecek.
Yıpratma savaşı

Yıpratma savaşı

Güçler eşit ancak çatışma yeniden alevlenebilir.
Denize sıfır<br>ücretsiz tatil

Denize sıfır
ücretsiz tatil

​Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanında çardak keyfi.
Savaş alanına döndü

Savaş alanına döndü

​Adliye çıkışındaki kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
S-400'ler Doğu<br>Akdeniz'e çevrilebilir

S-400'ler Doğu
Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.

Çizeri kovuldu

Çizeri kovuldu

​İsrail, ABD'nin siyasi karikatür geleneğini bitirdi.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Müttefiklik<br>ruhuna uygun değil

Müttefiklik
ruhuna uygun değil

Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna ilişkin açıklama.
Türkiye'den <br>camilere de yer verdi

Türkiye'den
camilere de yer verdi

Mosques: Splendors of Islam, dünyanın en prestijli yayınları arasında gösteriliyor.
Çocuk işçiler

Çocuk işçiler

Yaşamlarını tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılıyorlar.
Herkesin<br>başına gelebilir

Herkesin
başına gelebilir

Linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı.
45'e yükseldi

45'e yükseldi

Pençe Harekatı'nın bilançosu açıklandı.
Masum<br>görünümlü tehlike

Masum
görünümlü tehlike

​Bakan Varank'tan tedbir alınmasına yönelik çağrı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.